Juventus-PSV Eindhoven, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Juventus-PSV Eindhoven è una partita della prima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo quasi due anni di “esilio” la Juventus torna ad assaporare quelle emozioni che solamente una partita di Champions League sa regalare. E contro gli olandesi del PSV Eindhoven, in uno Stadium tutto esaurito, ci sarà anche il “brivido” della prima volta, in quanto la massima competizione continentale per club si è rifatta il trucco ed è pronta a debuttare con un format nuovo di zecca.

I bianconeri affronteranno 8 squadre diverse da qui a gennaio e l’obiettivo è quello di provare a fare più punti possibili per poter chiudere tra le prime otto della classifica generale e qualificarsi, in questo modo, direttamente agli ottavi di finale. Fondamentale, dunque, iniziare l’avventura con il piede giusto. Oltretutto la Juventus farà in modo di scacciare i dubbi che hanno lasciato in dote le ultime due giornate di campionato, in cui la Vecchia Signora non è andata al di là di due pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli, smorzando un po’ l’entusiasmo che avevano generato le due roboanti vittorie con Como e Verona. Contro i giallorossi e gli azzurri la squadra di Thiago Motta ha frenato bruscamente, deludendo principalmente sul piano offensivo. La difesa, invece, continua a reggere: i bianconeri finora non hanno subito neppure un gol.

Al contrario, il PSV Eindhoven non si è più fermato dopo aver perso ai rigori la Supercoppa d’Olanda contro il Feyenoord in pieno agosto.

Gli uomini guidati da Peter Bosz, che lo scorso anno hanno dominato l’Eredivisie sfondando il “muro” dei 100 gol, in campionato per il momento hanno raccolto esclusivamente vittorie e nel fine settimana è arrivata la quinta di fila (2-0 al NEC), nonché il secondo clean sheet consecutivo. Motta dovrà fare a meno di Conceiçao e Milik, per il resto invece sono in corso diversi ballottaggi e non è da escludere che alcuni dei nuovi acquisti come Douglas Luiz e Nico Gonzalez possano partire dalla panchina. Nell’attacco del PSV agiranno l’ex Napoli Lozano, il fromboliere de Jong ed il veloce Bakayoko. In dubbio la presenza di Tillman a centrocampo.

Come vedere Juventus-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e PSV Eindhoven è in programma martedì alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.78 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Il PSV Eindhoven in patria sta segnando a ripetizione (20 gol nelle prime 5 di Eredivisie) e difficilmente resterà a secco nella sfida dello Stadium contro una Juventus ancora indecifrabile. Probabile, dunque, che andranno a segno entrambe, coi bianconeri che stavolta potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Juventus-PSV Eindhoven

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Tillman, Schouten, Veerman; Lozano, de Jong, Bakayoko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1