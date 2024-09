Gratta e vinci, stai in campana: è molto rischioso

Gratta e vinci, fidarsi è bene, ma con le dovute precauzioni: c’è qualcosa che non dovresti assolutamente fare.

Lloyd Harless è un giocatore, come tanti altri ce ne sono al mondo, che vive ad Aberdeen, nella contea di Grays Harbor, e quindi nello Stato di Washington. La sua storia, benché appunto non sia il solo ad essere riuscito in una tale impresa, merita però di essere raccontata, non fosse altro perché da essa possiamo trarre un preziosissimo insegnamento.

Iniziamo col dire che quest’uomo, qualche giorno fa, si è recato presso il suo negozio di fiducia per concedersi, com’è solito fare abbastanza di frequente, un piccolo sfizio. Gli piacciono i Gratta e vinci e di tanto in tanto ne compra uno, nella speranza che la dea bendata possa accorgersi di lui e ricompensarlo per tanta fedeltà. E chissà se aveva mai realmente creduto che un giorno sarebbe successo. Forse sì, forse no. Non lo sappiamo.

Sta di fatto che, in quell’occasione, ha deciso di investire 5 dollari nell’acquisto di un tagliando della serie Gold Bar Bingo, un gioco molto divertente che mette in palio dei premi piuttosto interessanti. Ha grattato la patina argentata, ha letto il regolamento ma non ha realizzato in tempo reale cosa stesse succedendo.

Gratta e vinci, non si sa mai: meglio non rischiare

Lloyd, in pensione da un po’, ha quindi consegnato il suo biglietto della lotteria istantanea all’impiegato del distributore di benzina presso il quale aveva effettuato l’acquisto.

Qualche istante dopo, il ragazzo ha iniziato a saltare di qua e di là. Quel premio non era suo, ma il fatto che il tagliando che aveva in mano contenesse 50mila dollari ha fatto in modo, evidentemente, che provasse un’incontenibile gioia riflessa. Il tutto mentre il pensionato, invece, non riusciva proprio a comprendere il perché del suo atteggiamento e di tanta eccitazione. “Ci è voluto un po’ di tempo prima che scoprissi di aver vinto”, ha poi raccontato Lloyd, che adesso è indeciso su come spendere i 50mila dollari di cui la dea bendata gli ha fatto dono.

C’è un motivo ben preciso, dicevamo, se riteniamo che questa storia meritasse di essere raccontata. A lui è andata bene, ma pensateci due volte, prima di consegnare a una persona che non conoscete un tagliando. Potrebbe ingannarvi e dirvi che non è vincente e magari appropriarsene. Meglio far da sé e scaricare sul proprio smartphone l’app che permette di verificare le vincite, tutt’al più: non si sa mai.