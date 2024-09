Sinner, c’è sempre una prima volta: tifosi sbalorditi

Sbagliava chi credeva che Jannik Sinner non lo avrebbe mai fatto: il tennista altoatesino ha stupito tutti ancora una volta.

“Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico”. Così, nello scorso mese di maggio, Jannik Sinner aveva risposto quando la stampa, alla vigilia del Roland Garros, lo aveva incalzato con domande riguardanti il suo presunto flirt con la collega Kalinskaya.

Non aveva negato, ma non aveva neppure elargito i dettagli di cui la stampa si sarebbe volentieri fatta una scorpacciata. Si era limitato, appunto, a confermare i rumors, nella speranza che lui e la sua nuova fidanzata venissero, a quel punto, lasciati in pace. Si sbagliava. Il pubblico ha letteralmente per la testa per questa nuova coppia e l’interesse nei confronti della stessa, manco a dirlo, è aumentato in maniera esponenziale, da quando hanno ufficializzato la loro relazione.

Piace il fatto che abbiano così tanto in comune e che, potenzialmente, possano sostenersi l’un l’altro in quella “giungla” chiamata Tour. E piace, soprattutto, che Jannik si sia pian piano sbottonato, da quando sta con lei. Chi lo conosce sa che in precedenza non avrebbe mai fatto ciò che fa oggi, ossia permettere alla sua dolce metà di sedere nel suo box. Men che meno baciarla in mondovisione, come ha invece fatto la scorsa settimana dopo aver vinto gli Us Open. C’è di più.

Anna e Jannik a favore di camera fanno impazzire tutti

Se nella precedente relazione era sempre attentissimo ai paparazzi e agli sguardi indiscreti, con Anna è decisamente più spensierato. Lo dimostra il fatto che, nelle due settimane dello Slam, abbia addirittura posato per una foto di coppia, la prima ufficiale da quando fa coppia con la Kalinskaya.



I due piccioncini sono stati immortalati in un locale di grido di New York e sono in abiti “civili”. Non hanno berretti o visiere e neppure racchette con sé. Lei, splendida come sempre, indossa una minigonna e una camicia bianca, con dei sandali gioiello a corredo del look mozzafiato. Jannik ha optato, invece, per un outfit total white ed è perfettamente in pendant con la sua Anna.

Dai commenti in calce allo scatto si evince ben bene quanto questa coppia piaccia. I complimenti verso la Kalinskaya si sprecano e la cosa, in effetti, non ci stupisce affatto. Anna è bella come il sole e sono in tanti a pensare che Sinner sia l’uomo più fortunato sulla faccia della terra.