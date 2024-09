Marquez distrutto, che mazzata: ferita tremenda

Marquez distrutto, il pilota spagnolo mette nel mirino un’altra vittoria a Misano per poter riaprire il Motomondiale una volta per tutte.

La pioggia che una settimana fa si è abbattuta sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico non ha fatto altro che esaltarne le caratteristiche. Del resto, sul bagnato l’8 volte campione del mondo Marc Marquez ha sempre dimostrato di avere una marcia in più (in questo caso nel vero senso della parola) rispetto agli altri.

Il fenomenale motociclista spagnolo, che attualmente corre per il Team Gresini – ma dalla prossima stagione sarà in sella alla Ducati ufficiale – in Emilia Romagna ha vinto il suo secondo Gp da quando ha lasciato la Honda per tuffarsi in una nuova avventura professionale. Rientrare in corsa per la vittoria del Mondiale non sarà semplice, visto che sia Bagnaia che Martin al momento sono lontani in classifica, ma Marquez vuole provarci lo stesso. Il catalano attualmente è terzo con 259 punti, mentre il suo connazionale che guarda tutti dall’alto verso il basso ne ha 312, sette in più del campione del mondo in carica Bagnaia, secondo.

Non è detta l’ultima, dunque. E gli ultimi appuntamenti del Motomondiale si preannunciano incandescenti, considerando che potrebbe esserci una lotta a tre (soprattutto se Marquez dovesse collezionare altri trionfi). Nel prossimo weekend, intanto, si correrà di nuovo a Misano, con il nativo di Cervera che cercherà di bissare il successo di due settimane fa.

Marquez distrutto, Nadia Padovani: “Non ce lo meritavamo”

L’iberico, in ogni caso, dovrà fare nuovamente i conti con un pubblico che non nutre grande simpatia nei suoi confronti: siamo nella terra di Valentino Rossi, suo grande rivale sia dentro che fuori dal circuito.

Una grossa fetta di tifosi, infatti, due domeniche fa ha riservato solo fischi a Marquez in più occasioni, anche durante i festeggiamenti per la vittoria del Gp. Un gesto che non è passato inosservato e che ha ferito in primis il Team Gresini, che si aspettava un atteggiamento diverso. “I fischi da parte di alcuni sostenitori sono un qualcosa che ha ferito anche noi che siamo romagnoli – ha detto la proprietaria del team Nadia Padovani, parole riportate pure da GPOne.com – Non ce lo meritavamo, ne abbiamo passate tante con le morti di Kato, Simoncelli e mio marito Fausto“. Non solo amarezza, però. Anche grande gioia per il successo di Marquez: “È stata un’emozione incredibile vedere Marc trionfare con addosso i colori della tuta che indossava Fausto negli anni ’80. Lui se la meritava una soddisfazione del genere“, ha concluso la Padovani.