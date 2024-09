Gratta e Vinci, questo tagliando è ancora vincente: 50mila euro

Gratta e Vinci, questo tagliando è ancora vincente: ecco il colpo grosso da 50euro. E no, non parliamo di nuovo de Il Miliardario

Colpo grosso che aiuta la vita. E no, non parliamo de Il Miliardario che, di solito, è quel biglietto che permette di vincere un bel po’ di soldini. Quindi state attenti, perché in questo periodo è proprio questo tagliando – così come ve ne abbiamo parlato anche ieri – che permette agli italiani di cambiare, in tutto e per tutto, la propria vita.

Qualche ora fa, infatti, vi abbiamo portato alla luce una tripla vincita clamorosa con una serie di biglietti che hanno, nella loro nomenclatura, i numeri. In primis Numeri Fortunati, dal valore commerciale di 3 euro che in due occasioni ha regalato la vincita massima. Poi “I Numerissimi“, che si compra in tabaccheria e anche online che ha permesso ad un fortunato giocatore di Catania di portarsi a casa 100mila euro. Ora, non si arriva nemmeno questa volta a questa somma, ma li vogliamo buttare via 50mila euro?

Gratta e Vinci, ecco dove è successo

Anche stavolta il tagliando vincente è della Serie “Numerissimi“. E anche stavolta, purtroppo, non parliamo della vincita massima. Certo, sicuramente il fortunato giocatore in questione è felice lo stesso, perché anche se non ha stravolto del tutto la propria vita, con la bellezza di 50mila euro diciamo che un po’ di sfizi, di sogni, se li può togliere. O magari la può sistemare un poco, visto che il momento è quello che è per tutti.

Si è fatta festa a Jesolo, in provincia di Venezia. E ovviamente, e giustamente, non si conosce chi ha vinto. In questo momento, con gli ultimi giorni di ferie dei turisti che molto spesso decidono appunto di andare in quella città, potrebbe essere stato chiunque a comprare questo biglietto e vincere il malloppo grosso. Ora, visto anche quello che sta succedendo in giro, noi ci sentiamo di darvelo un consiglio. Se decidere di tentare la fortuna con la Lotteria Istantanea fate un pensiero a questo tipo di biglietti. La cosa potrebbe essere utile e chissà, magari quello fortunato lo potreste beccare voi. La notizia, come al solito, è stata riportata da Agimeg.it.