Fognini coglie la palla al balzo: che botta

Fabio Fognini non è proprio riuscito a trattenersi, lo ha fatto davanti a tutti: frecciata in pubblico, non l’ha ancora superata.

Gli è mancato tutto. Indossare la maglia azzurra, onorarla, renderle giustizia. Cantare l’inno insieme ai suoi compagni di squadra, sentire il pubblico urlare a squarciagola il suo nome. E ancora, i cori di incitamento, la pressione nei punti clou, l’ansia del match point e chi più ne ha più ne metta. Lo crediamo bene, insomma, che Matteo Berrettini sia così felice di essere finalmente tornato in campo per la Coppa Davis.

Rinunciare all’appuntamento, lo scorso anno, non dev’essere stato facile per lui, uomo squadra degno di questo nome innamorato pazzo della Nazionale di tennis e dell’atmosfera che caratterizza eventi come questo. Ecco perché gli sembra quasi di toccare il cielo con un dito, in questo momento. E anche perché ce l’abbia messa tutta, in quel di Bologna, per contribuire alla causa e fare la sua parte in vista di un bis.

Per un campione che gioisce ce n’è un altro, invece, che per il secondo anno di fila è rimasto a guardare. Parliamo di Fabio Fognini, che nel 2023, proprio come il suo amico e collega romano, non ha potuto contribuire fattivamente all’impresa che Jannik Sinner e il resto della ciurma hanno poi centrato, vincendo la competizione e riportando in Italia l’insalatiera che da tanto mancava a queste latitudini.

Fognini non dimentica: il commento a Berrettini è lapidario

L’esclusione del tennista di Arma di Taggia dalla lista dei convocati aveva sollevato, come si ricorderà, non poche polemiche. Il sanremese aveva polemizzato, neanche troppo velatamente in realtà, contro la decisione del capitano Filippo Volandri, ferito dal modo in cui era stato messo alla porta dopo anni di onorato servizio in maglia azzurra.

Un dolore che non si è ancora acuito, evidentemente, visto quello che Fognini ha scritto in calce ad un post pubblicato lo scorso martedì da Berrettini. Il romano ha postato su Instagram qualche foto della sua prima vittoria in Davis, accompagnando il tutto con una didascalia: “Quanto mi è mancato tutto questo!”.

“A chi lo dici…”, gli ha fatto eco Fognini, il cui commento, tra i tanti, non è passato per niente inosservato. Non fosse altro perché quelle quattro parole racchiudono egregiamente la delusione che prova, quella tristezza che, a quanto pare, ancora oggi prova al pensiero di non poter più giocare per l’Italtennis.