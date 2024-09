Atletico Madrid-Valencia, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Valencia è una partita valida per la quinta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante la pessima stagione passata, l’Atletico Madrid ha deciso di confermare Diego Pablo Simeone come allenatore e di rivoluzionare invece la squadra. Conclusa ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, sono arrivati Juan Musso come secondo portiere, Robin Le Normand e Clement Lenglet in difesa, Conor Gallagher a centrocampo, Julian Alvarez e Alexander Sorloth in attacco.

Tra le partenze importanti ci sono quelle di Mario Hermoso, Saul Niguez, Stefan Savic, Joao Felix, Alvaro Morata e Memphis Depay. Il campionato è iniziato abbastanza bene, con otto punti in quattro giornate, ma il Barcellona sta viaggiando a punteggio pieno e così contro il Valencia servirà la vittoria. Anche perché gli avversari hanno dei problemi in attacco, dove non potranno contare su Rafa Mir e soprattutto su Hugo Duro, 13 gol nella scorsa stagione di Liga e già a quota 2 su 4 partite in questa.

Come vedere Atletico Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Valencia, valida per la quinta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00

Il pronostico

L’Atletico Madrid, uscito abbastanza rinforzato dall’ultima sessione di calciomercato, parte favorito per la vittoria contro il Valencia che potrebbe pagare a caro prezzo le sue assenze in attacco.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Valencia

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Le Normand, Witsel, Lenglet; Marcos Llorente, Gallagher, Koke, Samu Lino, Riquelme; Sörloth, Griezmann.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez; Guillamón, Pepelu, Almeida; Diego López, Rioja, Dani Gómez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0