C’è già l’accordo con Verstappen per l’addio: esplode la bomba

C’è già l’accordo con Verstappen: nel giorno della gara di Baku esplode la bomba che vede protagonista il campione del Mondo

Una bomba clamorosa, visto che si parla del campione del mondo in carica Max Verstappen. Le voci di un suo possibile cambio nei prossimi anni diventano sempre più insistenti e, dalla Germania, lanciano davvero una notizia clamorosa.

Nel giorno della gara di Baku, che potrebbe anche decidere questo Mondiale – o per meglio dire, potrebbe realmente cambiare le carte in tavola – si parla del futuro dell’olandese. Un futuro che sembra essere davvero lontano dalla Red Bull con la quale i problemi sono iniziati a venire fuori nel corso degli ultimi mesi. E se si parlava dell’Aston Martin come possibile scelta per il futuro, le indicazioni che arrivano adesso vanno tutte verso un’altra direzione. Sì, al primo posto nelle sue scelte ci sarebbe la Mercedes.

Verstappen: c’è l’accordo per l’addio

Questo che viene fuori da un articolo firmato Ralf Bach e Bianca Garloff uscito sul portale tedesco F1-Insider è appunto questo. Infatti si vocifera che a Baku sia avvenuta una stretta di mano tra Jos Verstappen e il team principal dei tedeschi Toto Wolff, mentre Adrian Newey starebbe cercando di convincere Verstappen a trasferirsi a Silverstone: “Da quando è arrivato in Aston Martin, Newey sta corteggiando Verestappen, ma nonostante le lusinghe Jos Verstappen e il manager di Max Raymond Vermeulen credono che il motore Mercedes nel 2026 farà la differenza. Sembra infatti esserci stata una stretta di mano a siglare l’accordo tra Jos Verstappen e il team principal Mercedes Toto Wolff. Il contratto di Verstappen è in scadenza 2028, ma ha delle clausole di uscita per il 2026″.

Tutto davvero incredibile, tutto davvero clamoroso che ribalta, in maniera totale, il futuro di Max. Non sono delle notizie facili queste da apprendere, e non è proprio il momento questo di farle uscire fuori. Ma qualcosa di vero, ovviamente, c’è, altrimenti nessuno si sarebbe inventato una cosa del genere. Sì, l’addio del campione del Mondo alla Red Bull appare sempre più vicino.