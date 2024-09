Tamberi cambia tutto: ora è finita

Tamberi cambia tutto, anche la foto su Instagram: un segnale che è finito il tempo di passare al passato e a quello che è successo a Parigi

Come le persone normali. Che poi soprattutto uno come Tamberi ha sempre dimostrato. Uno come noi, che lo guardiamo con ammirazione cercare di arrivare fino in cielo facendoci sognare. Lo ha fatto a Tokyo, prendendosi l’oro olimpico, non ci è riuscito a Parigi, in una giornata convulsa e ricca di colpi di scena.

Già la fase di avvicinamento all’Olimpiade francese non era stata delle migliori per Tamberi. Con dei problemi fisici importanti. Poi, nel giorno della finale, il malore, la corsa all’ospedale, il rientro veloce e il salto difficile da fare. Niente passaggio del turno. Niente soddisfazione. Solamente la certezza di avercela messa tutta per lui e ma anche per i tifosi italiani che lo seguono con affetto. E’ andata male, lo sappiamo. E lui avrà passato dei momenti difficili iniziati con la perdita della fede dentro la Senna nel giorno dell’inaugurazione d’apertura. Forse quello era già un segnale.

Tamberi cambia tutto, anche la foto su Instagram

E siccome sui social, lui, è uno davvero seguito, ai suoi followers non è passata inosservata la scelta di cambiare foto del suo profilo. E anche lui ha capito, ovviamente, di dover dare una spiegazione: “Ho cambiato immagine del profilo perché io che saltello verso Parigi… Anche no!”. La vecchia immagine, infatti, lo ritraeva ancora in versione Olimpiadi.

Ora una nuova scelta: l’immagine di profilo nuova è lui a Venezia, foto scattata qualche giorno fa durante il Festival del Cinema. “Versione Business Man”, ha scritto l’atleta azzurro. Che poi ha aperto anche il sondaggio con i suoi follower: “Sì o no per la scelta?”. Ma ormai era stata presa, quindi non si torna indietro e chissà per quanto tempo. Giorni difficili quelli parigini per Tamberi, che ha deciso anche in questo modo di mettersi o cercare di mettersi tutto alle spalle. E speriamo che presto possa tornare a darci delle soddisfazioni incredibili.