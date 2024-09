I pronostici di domenica 15 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 15 settembre, alla vigilia dell’inizio della Champions League, protagoniste Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La quarta giornata di Serie A prosegue domenica con cinque partite. Si parte con la Roma di De Rossi impegnata a Marassi contro il Genoa, poi alle 15:00 promette spettacolo come negli ultimi precedenti la sfida tra Atalanta e Fiorentina, con gli orobici stavolta favoriti per la vittoria. Il Torino ha iniziato bene il campionato e potrebbe confermarsi anche contro il Lecce.

Chiusura con l’Inter che non dovrebbe avere problemi sul campo del Monza, apparso indebolito rispetto alla scorsa stagione dopo le partenze su tutti di Di Gregorio e Colpani.

I pronostici sulle altre partite

Nel posticipo della Liga spagnola l’Atletico Madrid rinforzato dagli arrivi di Le Normand, Gallagher e Julian Alvarez parte favorito contro il Valencia privo di Rafa Mir e Hugo Duro in attacco.

Le due partite più attese e sulla carta spettacolari di questa domenica sono Tottenham-Arsenal, con i Gunners penalizzati dalle assenze di Rice e Odegaard, e Girona-Barcellona: nei due precedenti della scorsa stagione sono stati segnati complessivamente ben dodici gol, con i blaugrana sempre sconfitti col medesimo risultato di 4-2.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tottenham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Tottenham-Arsenal, Premier League, ore 15:00

Vincenti

Atalanta (in Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 15:00)

(in Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 15:00) Torino (in Torino-Lecce, Serie A, ore 15:00)

(in Torino-Lecce, Serie A, ore 15:00) Inter (in Monza-Inter, Serie A, ore 20:45)

(in Monza-Inter, Serie A, ore 20:45) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Celta Vigo-Valladolid , Liga, ore 14:00

, Liga, ore 14:00 Rennes-Montpellier , Ligue 1, ore 15:00

, Ligue 1, ore 15:00 Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Girona-Barcellona , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Tottenham-Arsenal, Premier League, ore 15:00

Il “clamoroso”

• Atalanta vincente e almeno un gol per squadra in Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 15:00