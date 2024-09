Monza-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Inter è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo il Lecce è toccato all’Atalanta finire nelle “grinfie” dell’Inter di Simone Inzaghi, che con il 4-0 rifilato alla Dea nell’ultima giornata prima della sosta ha messo le cose in chiaro, dimostrando di essere sempre e comunque la principale favorita per la vittoria dello scudetto.

I campioni in carica, ottenendo la seconda vittoria di fila – sette giorni prima erano stati i salentini a cadere a San Siro – hanno pure annullato lo svantaggio nei confronti della Juve, raggiunta a quota 7 punti, e per la prima volta in stagione guardano tutti dall’alto verso il basso insieme ai bianconeri, al Torino e all’Udinese. In attesa del debutto nella “nuova” Champions – mercoledì prossimo è in programma una supersfida con il Manchester City all’Etihad Stadium, una sorta di “rivincita” della finale 2023 – Lautaro Martinez e compagni tenteranno di allungare la serie vincente nella vicinissima Monza. I brianzoli nella trasferta di Firenze hanno solamente sfiorato quello che sarebbe stato il primo successo: in vantaggio di 2 gol prima con Djuric e poi con Maldini, gli uomini di Alessandro Nesta si sono fatti riacciuffare dalla Viola dell’ex Palladino (2-2) proprio in pieno recupero, quando i tre punti sembravano già in tasca. In ogni caso quella coi gigliati è stata una prova di personalità dopo le anonime prestazioni con Empoli (0-0) e Genoa (0-1), in cui il Monza era rimasto a secco di gol ed aveva portato a casa a malapena un punto contro due potenziali concorrenti per la salvezza.

Monza-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Come a Firenze toccherà a Maldini e Caprari supportare l’unica punta Djuric, mentre a centrocampo Bondo è tallonato dall’ex nerazzurro Gagliardini. A destra agirà nuovamente Pereira, dall’altro lato invece Kyriakopoulos. Il terzetto difensivo, infine, sarà composto da Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni. Assenti Cragno, Ciurria e Birindelli, tutti e tre infortunati.

Inzaghi valuta un minimo di turnover in vista della sfida di Manchester. Carlos Augusto, altro ex di turno, cerca spazio a sinistra, ma potrebbe partire dal 1′ anche Frattesi, reduce dalle ottime prestazioni con la nazionale: il centrocampista romano è in ballottaggio con Barella. Possibile occasione anche per Zielinski.

Come vedere Monza-Inter in diretta tv e in streaming

Monza-Inter, in programma domenica alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In Brianza l’Inter non ha ancora perso – un pareggio e una vittoria per i nerazzurri nelle ultime due stagioni – e molto probabilmente la “tradizione” continuerà. Non è da escludere che la squadra di Inzaghi riesca a far registrare il terzo clean sheet di fila dopo Lecce e Atalanta.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-2