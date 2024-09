Cagliari-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Napoli è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Se contro il Bologna, sette giorni prima, il Napoli aveva giocato una partita sostanzialmente perfetta, rifilando 3 gol alla squadra di Vincenzo Italiano, nel match con il Parma gli uomini di Antonio Conte hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei ducali, ribaltati solamente negli ultimi minuti di gioco.

Gli azzurri, infatti, hanno evitato quella che sarebbe stata la seconda sconfitta stagionale in pieno recupero (2-1): prima Lukaku e poi Anguissa hanno fatto esplodere di gioia il “Maradona” ma la vera svolta alla partita l’ha impressa l’espulsione del portiere del Parma Suzuki ad un quarto d’ora dalla fine, costringendo il suo allenatore Pecchia, che aveva terminato i cambi, a schierare tra i pali un giocatore di movimento (Delprato). Gli aspetti da migliorare rimangono tanti, e Conte lo sa bene, ma per i partenopei era fondamentale dare continuità al successo con i felsinei per archiviare definitivamente la brutta sconfitta patita all’esordio a Verona. Ora il tecnico salentino si aspetta una grossa mano anche dagli altri nuovi arrivati (Neres, McTominay, Gilmour), che troveranno maggiore spazio nei prossimi appuntamenti. Il Napoli in questo fine settimana farà tappa a Cagliari, contro una squadra che ha appena incassato la prima sconfitta stagionale, perdendo 1-0 lo scontro diretto con il Lecce. Primo dispiacere per Davide Nicola, che nei due match precedenti aveva evitato la sconfitta tra le mura amiche con Roma (0-0) e Como (1-1).

Cagliari-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa del Cagliari si riapproprierà di una maglia da titolare Mina: il colombiano, pienamente recuperato, andrà a posizionarsi tra Zappa e Luperto. Dubbi, invece, sulla titolarità di Prati in regia: il centrocampista non si è ancora ripreso dopo il problema muscolare accusato a Lecce. Tutto ok invece per l’ex più atteso, Gaetano, tornato in Sardegna proprio negli ultimi giorni di mercato.

Dall’altro lato, Conte potrà schierare dal 1′ Lukaku, che verrà supportato da Kvaratskhelia e da David Neres, in vantaggio su Politano. Possibile staffetta a gara in corso tra Anguissa e McTominay, a sinistra invece Olivera è favorito su Spinazzola.

Come vedere Cagliari-Napoli in diretta tv e in streaming

Cagliari-Napoli è in programma domenica alle 18:00 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Cagliari non batte il Napoli dal 2019 e, più in generale, quella è l’unica affermazione dei sardi negli ultimi 26 precedenti in massima serie. Le due settimane di stop potrebbero aver fatto bene ai partenopei, che secondo noi dovrebbero spuntarla in una gara da meno di 4 gol complessivi: finora, infatti, l’attacco rossoblù ha sparato a salve (solo un gol segnato in tre partite).

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Prati, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Olivera; David Neres, Kvaratskhelia; Lukaku.

In Cagliari-Napoli le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1