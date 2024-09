L’Inter non si ferma più: arriva un’altra stella

Calciomercato Inter, i nerazzurri non si fermano più e hanno messo nel mirino un’altra stella del panorama internazionale. Le ultime

Nella sessione di mercato che da poco si è conclusa, l’Inter di Beppe Marotta investimenti ne ha fatti pochi: il portiere, Martinez dal Genoa, e Palacios, il giovane difensore arrivato dal Sudamerica. Poi ha preso Taremi e Zielinski a zero ma, soprattutto, non ha ceduto nessuno dei big. Insomma, ci si può considerare davvero soddisfatti del lavoro fatto.

Ma prima o poi Oaktree, che ha rilevato la società da Zhang, qualcosa deve pur spendere. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da fichajes.net, già qualcosa si inizia a muovere, soprattutto in mezzo al campo dove, l’anno prossimo, vista l’età e visto il contratto, potrebbe andare via uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi: Mkhitaryan, infatti, gioca sempre, e fa sedere in panchina un uomo come Frattesi che con la maglia della nazionale dimostra di meritare più spazio. Ma dentro i campioni d’Italia la concorrenza è spietata, quindi per l’ex Sassuolo solo spezzoni. Tornando, poi, alla notizia di mercato, ecco chi è finito nel mirino dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, occhi su Ramsey

Il profilo è quello di Ramsey, centrocampista dell’Aston Villa, una delle stelle cresciute con Emery la scorsa stagione. Un elemento in grado decisamente di fare la differenza e che ha chiuso l’annata che ha riportato i Villans in Champions League con la bellezza di 13 reti. Insomma, è un uomo importante che i nerazzurri starebbero seguendo, anche se c’è da dire che il costo del cartellino sicuramente non è dei più accessibili.

Non si parla di cifre nell’articolo del sito spagnolo specializzato appunto nelle operazioni di mercato e nelle indiscrezioni che esse si portano dietro, ma siamo sicuro che serve un assegno bello sostanzioso per strapparlo all’Aston Villa e anche alla concorrenza che di certo si creerà nel corso dei prossimi mesi. L’unico dubbio quindi è questo: la disponibilità economica dell’Inter per un affare del genere. Ma se si vuole rimanere a certi livelli allora qualcosa si deve per forza fare.