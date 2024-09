Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce sono due partite valide per la quarta giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Una vittoria contro il Lecce e due sconfitte con Torino e Inter. Ci si aspettava di più da un’Atalanta che dopo il trionfo in Europa League dello scorso anno vuole legittimamente provare ad alzare l’asticella. No, il campionato della Dea non è iniziato bene e la brutta batosta rimediata due settimane fa a San Siro contro i nerazzurri meneghini (4-0) non consente a Gian Piero Gasperini di dormire sonni tranquilli.

C’è da dire in ogni caso che, alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti in estate – l’Atalanta è una di quelle che si sono mosse di più tra entrate e uscite – al tecnico di Grugliasco servirà del tempo per inquadrare i nuovi arrivati ed inserirli al posto giusto nel suo scacchiere. A pochi giorni dall’affascinante sfida internazionale con l’Arsenal in Champions League i bergamaschi ospitano la Fiorentina in un Gewiss Stadium finalmente ultimato: neppure la Viola ha fatto bene in quest’avvio di stagione, collezionando esclusivamente pareggi tra campionato e Conference League. Nell’ultimo turno la squadra di Raffaele Palladino ha evitato la sconfitta all’ultimo respiro contro il Monza (2-2) proprio grazie al gol di un ex atalantino, Gosens, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Tanti dubbi per Gasp, che in difesa ha perso Djimsiti, dall’altro lato invece Palladino dovrà ancora fare a meno di Gudmundsson: l’islandese ex Genoa con ogni probabilità si accomoderà in panchina.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dea leggermente favorita in una partita che promette spettacolo come negli ultimi due precedenti, terminati entrambi 3-2 per la Viola. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, De Ketelaere; Retegui.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Sottil; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

In cima alla classifica, in compagnia di Inter, Juventus e Udinese, c’è anche il Torino di Paolo Vanoli, una delle squadre che hanno dato l’impressione di avere le idee più chiare in quest’avvio di stagione.

L’impronta del nuovo allenatore, principale artefice della promozione del Venezia lo scorso anno, è già visibile e i granata, dopo la vittoria con il Cosenza in Coppa Italia, ne hanno ottenuto altre due anche in campionato, togliendosi la soddisfazione di battere l’Atalanta (2-1) e andando a vincere d’autorità contro il Venezia neopromosso (0-1). Successi che sarebbero potuti essere benissimo quattro se il Toro, nella prima giornata, non fosse crollato nei minuti finali del match con il Milan (2-2), facendosi riacciuffare in extremis dai rossoneri. Vanoli e i suoi uomini adesso hanno una grande occasione: all’Olimpico è di scena il claudicante Lecce di Luca Gotti, riuscito a voltare pagina solamente due settimane fa al termine di una lottatissima partita con il Cagliari, decisa da un gol di Krstovic (1-0). Primi 3 punti per i salentini, che prima della sfida con i rossoblù avevano perso nettamente contro Atalanta (0-4) e Inter (2-0). A Torino Gotti sarà senza il danese Dorgu, squalificato.

Come vedere Torino-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Solo sconfitte e nessun gol segnato negli ultimi quattro precedenti: il Lecce riuscirà a sfatare questo tabù? È difficile prevederlo, visto che il Torino ha fatto vedere ottime cose nelle prime giornate ed è ancora imbattuto. Granata di poco avanti ma i salentini, dopo aver ritrovato fiducia, non si arrenderanno facilmente. Le reti complessive potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Zapata, Adams.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Pierotti, Oudin, Tete Morente; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0