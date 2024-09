Gratta e vinci, un nome una garanzia: questo tagliando non si smentisce mai

Gratta e vinci, certe cose sembrano impossibili, ma questa non lo è affatto: è successo per davvero, che impresa incredibile.

Non è certo un caso che il suo nome, già promettente di per sé, balzi in cima alle ricerche, quando si “domanda” a signor Google quali siano i Gratta e vinci da 5 euro più vincenti in assoluto. “Lui” è una garanzia. Ed è per questo motivo che centinaia e centinaia di persone, ogni giorno, decidono di puntare su di esso, quando vien loro voglia di tentare la fortuna.

Ne è stato attratto anche il giocatore, o la giocatrice, che, nei giorni scorsi, si è recata al bar Evergreen di Osteria del Gatto, a Fossato di Vico. Nessuno ha idea di chi sia: potrebbe essere un uomo come potrebbe essere una donna, un residente del posto oppure un automobilista di passaggio. Non lo sappiamo. Ma è irrilevante. La sola cosa che c’interessa è l’epilogo della sua storia, una storia bellissima, di quelle a lieto fine, che vale proprio la pena raccontare.

Ci piace immaginare che abbia indugiato un po’, prima di scegliere per quale tagliando optare. Non voleva spendere troppo e non voleva neanche spendere troppo poco, motivo per il quale si è concentrato sulla gamma dei grattini da 5 euro. E la sua scelta, con il senno di poi, lo ha ampiamente ripagato. Eccome se lo ha ripagato.

500mila euro con un Gratta e vinci da 5: tutto è possibile

Tra i tanti Gratta e vinci in vendita al bar Evergreen si è lasciato sedurre da un biglietto della fortunatissima e famosa serie Il Miliardario. Lo ha pagato, come detto, 5 euro, mai pensando, forse, che potesse fruttargli una vincita rivoluzionaria.

Quel biglietto, pensate un po’, ha assicurato a questo misterioso giocatore un premio in denaro del valore di mezzo milione di euro. Si tratta di una delle vincite più alte che siano mai state registrate nel comune di Fossato di Vico: la più mirabolante resta quella, di 10 anni fa, che fruttò 1,7 milioni di euro ad un cliente che aveva comprato un tagliando della serie Turista per sempre.

500mila euro sono tanti, tantissimi. Il massimo cui si potesse ambire con quel grattino da 5 euro. Solo 1 su 6 milioni di tagliandi contiene il premio massimo, il che ci fa capire che il giocatore del bar Evergreen è stato baciato con grande passione dalla dea bendata. E tutti, in zona, manco a dirlo, muoiono dalla voglia di scoprire chi sia il fortunello di Fossato di Vico.