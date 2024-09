Milan-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Venezia è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Paulo Fonseca non è ancora riuscito a fugare i tanti dubbi che aleggiano sulla sua testa da quando è diventato l’allenatore del Milan, succedendo a Stefano Pioli. I rossoneri sono stati indiscutibilmente una delle grandi delusioni delle prime giornate di campionato, restando a secco di vittorie e scivolando già a -5 da Juventus e Inter in classifica.

Due pareggi con Torino (2-2) e Lazio (2-2) inframezzati dalla sconfitta con il neopromosso Parma (2-1). Ma ciò che preoccupa maggiormente è una fase di non possesso finora disastrosa: la difesa del Diavolo è la più battuta del torneo, insieme a quelle di Lecce e Atalanta, con 6 gol incassati in 270 minuti di Serie A. Fonseca, insomma, è già in discussione e per scrollarsi un po’ di pressione di dosso dovrà ottenere un successo convincente nell’anticipo serale della quarta giornata con il Venezia, una gara da vincere a tutti i costi per non peggiorare ulteriormente una situazione che più precaria non si può. A San Siro arriva una squadra che per ora è riuscita ad evitare la sconfitta solamente nella seconda giornata con la Fiorentina (0-0), ma che ha perso entrambi gli altri due match, quello con la Lazio (3-1) e quello contro il Torino dell’ex allenatore Vanoli (0-1). Un avvio non esaltante per gli uomini di Eusebio Di Francesco, chiamato a portare in salvo i lagunari dopo la sfortunata esperienza di Frosinone, conclusasi con l’amara retrocessione in Serie B.

Milan-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Morata e Jovic non sono ancora al 100% e l’attacco rossonero graverà sulle spalle dell’inglese Abraham, che è arrivato negli ultimi giorni di mercato dalla Roma nell’ambito di uno scambio con Saelemaekers. A sinistra Pulisic è insidiato da Chukwueze, mentre sono certi di una maglia da titolare Loftus-Cheek e Leao. In difesa, invece, Calabria dovrebbe avere la meglio su Emerson Royal, protagonista in negativo nelle prime tre uscite. Infine si è fatto male Bennacer: l’algerino ne avrà fino a dicembre.

L’unico dubbio di Di Francesco è sulla trequarti, dove Ellertsson dovrebbe spuntarla sul ristabilito Busio. Per il resto, nella formazione arancioneroverde si rivedrà bomber Pohjanpalo, supportato sulla trequarti da Oristanio. A centrocampo Nicolussi Caviglia e Duncan, sulle fasce invece agiranno Zampano e Candela.

Come vedere Milan-Venezia in diretta tv e in streaming

Milan-Venezia è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Venezia anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.28 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una partita che i rossoneri non possono permettersi assolutamente di sbagliare: Fonseca con ogni probabilità ce la farà a mettere in tasca la prima vittoria ma, alla luce delle grosse difficoltà del Milan nella propria metà campo, il Venezia ha buone possibilità di segnare almeno una rete a San Siro. Del resto, il segno “Over 2.5” si è verificato in 12 delle ultime 13 sfide giocate dal Diavolo in Serie A.

Le probabili formazioni di Milan-Venezia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo.

Il Venezia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1