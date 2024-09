Empoli-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Juventus è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Rivoltata come un calzino dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli nell’ultima sessione di mercato, la Juventus è una delle squadre che in questa Serie A suscita maggiore curiosità. I bianconeri hanno cambiato tanto e si sono rinforzati un po’ in tutti i reparti ma la novità più grande riguarda l’allenatore: l’ex tecnico del Bologna Thiago Motta ha idee quasi diametralmente opposte a quelle del suo predecessore Allegri e lo si è intuito già dopo le prime uscite della Vecchia Signora.

Un progetto intrigante e ambizioso che, ad ogni modo, ha bisogno di tempo. Non sorprende, dunque, che la Juventus nell’ultima giornata prima della sosta nel primo vero test contro la Roma (0-0) non sia riuscita a confermare quanto di buono aveva fatto vedere nelle sfide con Como e Verona, entrambe annichilite 3-0.

Con i capitolini i bianconeri si sono difesi bene – la porta è ancora inviolata dopo tre giornate – ma hanno faticato nella metà campo avversaria, arrivando a tirare una sola volta in porta. Nella trasferta di Empoli capiremo se Motta, durante la pausa di due settimane per gli impegni delle nazionali, ce l’abbia fatta a limare questi difetti. Anche il match contro gli azzurri sembra essere un buon test per una Juve ancora work in progress: la squadra di Roberto D’Aversa è partita come meglio non poteva, restando imbattuta con Monza, Bologna e Roma, quest’ultima battuta addirittura a domicilio (1-2). Cinque punti dopo tre turni di campionato rappresentano indubbiamente un buon bottino per un club che deve puntare a salvarsi il prima possibile.

Empoli-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

In casa Empoli agli indisponibili Zurkowski, Ebuehi e Perisan si è aggiunto pure Fazzini. D’Aversa medita quindi di avanzare Gyasi sulla trequarti accanto all’ex Roma Solbakken ed alle spalle dell’unica punta Colombo. In mezzo è ballottaggio tra Grassi e Maleh, chi non rischia di finire in panchina invece è lo scozzese Henderson. Subito in campo l’ex di turno De Sciglio, arrivato ad Empoli negli ultimi giorni di mercato proprio dalla Juve.

Non sarà una Juve troppo dissimile da quella che abbiamo visto all’opera contro la Roma. Motta schiererà per la prima volta Koopmeiners dal 1′ ed ai lati dell’ex atalantino agiranno Cambiaso e Yildiz. Dalla panchina è pronto Nico Gonzalez: l’argentino si era infortunato con la nazionale ma ha subito recuperato, realizzando un gol nel match con la Colombia. Assente l’infortunato Conceiçao (il lusitano ne avrà per almeno 2 settimane).

Come vedere Empoli-Juventus in diretta tv e in streaming

Empoli-Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Il pronostico

Escludendo la vittoria empolese del maggio 2023, la Juventus ha vinto sei degli ultimi sette precedenti giocati a Empoli. Il copione del match è facilmente intuibile: i bianconeri cercheranno di essere padroni del gioco e gli azzurri tenteranno di fare male con le ripartenze. Il fatto che la squadra di D’Aversa possa giocare questa partita senza grosse pressioni potrebbe rendere le cose difficili alla Vecchia Signora, comunque favorita per i 3 punti. Non è da escludere che la porta di Di Gregorio rimanga nuovamente inviolata.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Sazonov, Ismajli, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Gyasi, Solbakken; Colombo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2