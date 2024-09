Ultim’ora Verstappen, ribaltone totale: cambia team

Ultim’ora Verstappen: ribaltone totale per il pilota della Red Bull che potrebbe cambiare squadra. Ecco quando e dove potrebbe andare

Il Mondiale di Formula Uno è più avvincente che mai. Soprattutto per i problemi che stanno colpendo la Red Bull, che è proprio in difficoltà rispetto alla McLaren che praticamente vola e che rischia di piazzare il ribaltone.

I prossimi gran premi, insomma, saranno davvero ricchi di tensione dentro la squadra di Max Verstappen, che si aspetta di avere quegli aggiornamenti che servono per rimanere in corsa. Salutato Newey, che è passato all’Aston Martin dopo essere stato accostato anche alla Ferrari, si vocifera in queste ore anche di un possibile cambio di scuderia del tre volte campione del mondo di fila. Secondo gpblog.com infatti, Max si starebbe guardando attorno. E la destinazione per il futuro potrebbe essere davvero clamorosa.

Ultim’ora Verstappen, va all’Aston Martin

Tenendo presente che, comunque, il prossimo anno Verstappen rimarrà comunque dentro la Red Bull, nel 2026 le cose potrebbero decisamente cambiare. E siccome dentro la Ferrari non ci sono possibilità, con Leclerc e Hamilton che saranno alla guida della Rossa di Maranello, le scelte sono già state fatte. Anche dentro la McLaren di posti non ce ne stanno, per intenderci, e pure la Mercedes ha scelto per il futuro guardando ad Antonelli. Quindi?

“E sì, Verstappen sta anche osservando gli sviluppi della Aston Martin nella prossima stagione. Tuttavia, non bisogna aspettarsi miracoli da questo team, poiché l’auto del 2025 sarà un ulteriore sviluppo dell’auto attuale e l’attenzione si concentrerà molto presto sull’auto dell’anno successivo. Al momento è troppo presto per Verstappen per dire “sì” a un’offerta Aston Martin, considerando la situazione della Red Bull e il potenziale della Mercedes. Le voci secondo cui Verstappen avrebbe già avviato trattative serie con Aston Martin sono da prendere con le pinze”. In poche parole, si legge, non c’è nulla di così concreto in questo momento, ma le cose nello spazio di pochissimo tempo potrebbero cambiare, soprattutto se nel prossimo mondiale l’Aston Martin riuscisse a dimostrare di essere competitiva per la vittoria finale. Allora sì che Verstappen ci potrebbe davvero provare.