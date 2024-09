Premier League, pronostici quarta giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, Liverpool e Manchester City sono le uniche a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate: pronostici.

Le uniche due squadre che finora non hanno sbagliato un colpo nella Premier League 2024-25 sono Liverpool e Manchester City, non a caso due tra le grandi favorite per la vittoria del titolo insieme all’Arsenal. Immacolato il percorso di entrambe dopo le prime tre giornate: i Reds hanno battuto Ipswich Town, Brentford e nell’ultimo turno prima della sosta per gli impegni delle nazionali si sono scatenati ad Old Trafford contro i rivali storici del Manchester United, travolti 3-0 a domicilio.

Non poteva sognare un avvio migliore il nuovo allenatore Arne Slot, che ha raccolto la pesantissima eredità di Jurgen Klopp. Il suo Liverpool sta brillando soprattutto in fase di non possesso palla, collezionando ben tre clean sheet consecutivi. Non ha mostrato grossi punti deboli neppure il Manchester City campione in carica.

Gli uomini di Pep Guardiola, pur non riuscendo a tenere la porta inviolata, hanno messo in saccoccia altri sei punti tra Ipswich Town e West Ham (all’esordio, invece, si erano imposti 2-0 a Stamford Bridge sul Chelsea). Probabile che arrivi un’altra vittoria in questo fine settimana, sia per i Reds che per i Cityzens, che avranno verosimilmente la meglio nei match casalinghi sui non irresistibili Nottingham Forest e Brentford in due partite che promettono almeno tre gol complessivi. Farà in modo di sfruttare il fattore campo anche il Crystal Palace, a caccia della prima vittoria in campionato dopo le due sconfitte con Brentford e West Ham ed il pareggio con il Chelsea. Le Eagles a Stamford Bridge sono apparse in crescita e la sfida con il neopromosso Leicester sembra quella giusta per togliere lo zero dalla casella dei successi.

Le previsioni sulle altre partite

La sorpresa delle prime tre giornate è stata probabilmente il Brighton, che dopo la separazione da De Zerbi si è affidato al giovanissimo ma preparato tecnico svizzero Fabian Hurzeler.

I Seagulls hanno vinto i primi due match con Everton e Manchester United e due settimane sono usciti con un prezioso punto in tasca dall’Emirates Stadium, fermando l’Arsenal sull’1-1. La striscia positiva probabilmente continuerà contro l’Ipswich Town: i Tractor Boys, neopromossi, devono ancora adattarsi alla categoria, anche se nell’ultimo turno hanno ottenuto il primo punto contro il Fulham. Ci aspettiamo grande equilibrio, infine, in Fulham-West Ham, un derby londinese che promette scintille (e gol)

Premier League: possibili vincenti

Brighton (in Brighton-Ipswich Town)

Crystal Palace (in Crystal Palace-Leicester)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Brighton-Ipswich Town

Liverpool-Nottingham Forest

Manchester City-Brentford

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Crystal Palace-Leicester

Fulham-West Ham

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Liverpool-Nottingham Forest è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai.

