I pronostici di venerdì 13 settembre: Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 13 settembre, finita la sosta si torna in campo: ci sono anticipi in Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie B e Saudi Pro League.

Terminata la sosta per le partite delle nazionali, si torna finalmente in campo con gli anticipo di Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Saudi Pro League. Se è vero che rispetto alla passata stagione il calciomercato in Arabia Saudita è stato meno folle, non sono comunque mancati gli acquisti importanti da parte dei top club.

Oggi ci sarà uno scontro diretto tra due squadre di vertice: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo rinforzato dagli arrivi di Bento, Simakan e Wesley, se la vedrà con l’Al Ahli che ha ingaggiato l’attacante Ivan Toney dal Brentford per 42 milioni di euro. I gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

La Bundesliga riparte con in campo il Borussia Dortmund, a quota 4 punti. I tanti cambiamenti inizialmente potrebbero influire, ma quando giocano in casa i gialloneri hanno sempre una marcia in più: il pur competitivo Heidenheim è avvisato.

Il Lille in Ligue 1 parte nettamente favorito in casa del Saint Etienne ultimo in classifica e peggiore squadra per numero di expected goals creati. Tra le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Bodo/Glimt-Ham Kam in Norvegia e Arouca-Sporting CP in Portogallo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Borussia Dortmund vincente e almeno tre gol complessivi in Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

Cesena o pareggio (in Cesena-Modena, Serie B, ore 20:30)

(in Cesena-Modena, Serie B, ore 20:30) Betis (in Betis-Leganes, Liga, ore 21:00)

(in Betis-Leganes, Liga, ore 21:00) Damac (in Damac-Al Akhdood, Saudi Pro League, ore 17:50)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo/Glimt-Ham Kam , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Cambuur-Jong Ajax , Nations League, ore 20:00

, Nations League, ore 20:00 Arouca-Sporting CP, Nations League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Nassr-Al Ahli , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Eindhoven-Dordrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Excelsior-Telstar, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 6.98 GOLDBET ; 7.05 SNAI; 6.98 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Lille vincente e almeno tre gol complessivi in St. Etienne-Lille, Ligue 1, ore 20:45