Terremoto Milan, via un titolarissimo: 50 milioni e saluta

Terremoto Milan, i rossoneri potrebbero perdere un giocatore assai importante nello scacchiere di Fonseca: 50 milioni e addio

Nel fine settimana si torna in campo e il Milan di Paulo Fonseca cercherà la prima vittoria di questo campionato in casa contro il Venezia. Diciamo che non è un match difficile per i rossoneri, soprattutto se riuscissero a mettere in campo tutte quelle qualità che, evidentemente, sono sotto gli occhi di tutti.

C’è ovviamente anche curiosità per capire quello che sarà l’atteggiamento dell’allenatore nei confronti di Leao e Theo Hernandez: se verranno mandati in campo dal primo minuto allora i problemi che sono sorti all’Olimpico saranno risolti; altrimenti, qualora decidesse di tenerli di nuovo fuori, ci potrebbero essere davvero degli strascichi importanti, da seguire attentamente, anche in ottica mercato. Vedremo quello che succederà, e rimanendo a parlare di mercato, c’è un elemento del Milan che il prossimo anno potrebbe salutare. Almeno stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna e riportate, precisamente, da fichajes.net.

Terremoto Milan, Pulisic via per 50 milioni

Christian Pulisic è diventato a suon di buone prestazioni uno dei migliori dentro la rosa del Milan. Giocatore importante sia sotto l’aspetto tattico sia per quanto riguarda la fase realizzativa: diverse volte lo scorso anno ha tolto ai rossoneri le castagne dal fuoco. E potrebbe continuare a farlo pure in questa annata.

Arrivato a Milano la scorsa estate per 20 milioni di euro, le fonti spagnole sottolineano come tra meno di dodici mesi i rossoneri lo potrebbero cedere al miglior offerte per 50 milioni di euro. Davanti a questa cifra, qualora queste indiscrezioni venissero confermate, siamo sicuri che nessuno dentro Milanello si strapperebbe i capelli per la perdita. Sarebbe un addio sì importante sotto l’aspetto tecnico, ma sotto l’aspetto prettamente economico la situazione sarebbe assai interessante. E sappiamo benissimo adesso come le cose girino per il denaro.