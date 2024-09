Colpo di scena Sinner: confessione pazzesca

Colpo di scena Sinner: intervistato dalla ATP dopo la vittoria del torneo di New York, il tennista azzurro ha fatto una confessione pazzesca

Al centro delle attenzioni, stavolta, per quello che è riuscito a combinare agli Us Open: cammino perfetto, vittoria in finale mai in discussione, e primo posto nella classifica ATP confermato per almeno un altro poco di tempo. Jannik Sinner si gode il momento e intervistato dai canali ufficiali ATP ha fatto una rivelazione clamorosa.

Il più carino del tour è, secondo Sinner, Hubert Hurkacz. Mentre Gael Monfils è stato identificato come tennista più divertente all’interno degli spogliatoi. E poi svela anche chi gli dà fastidio, ovviamente riferendosi al campo, tra i giocatori che al momento sono fiori dai primi 20 della classifica mondiale: “Aljaz Bedene, ho sempre fatto molta fatica con lui in campo. Sono felice che si sia ritirato” ha detto ridendo.

Colpo di scena Sinner, ecco il più forte

Sinner, in vena di dichiarazioni anche molto divertenti, ha pure svelato come sia sia Frances Tiafoe colui che parla maggiormente in campo e considera Roberto Bautista Agut il tennista più sottovalutato del circuito.

Your new king of NYC is here to spill all the tea with Sharky 🦈@ohnosharky | @janniksin pic.twitter.com/aoRdEYQ4Pc — ATP Tour (@atptour) September 9, 2024

E, infine, l’ultima domanda, quella più importante, quella che non poteva mancare e quella che tutti realmente si aspettavano. Chi fosse, secondo Sinner, il miglior tennista di tutti i tempi, il GOAT di questo sport. Non si è tirato indietro Jannik, e ha risposto senza nemmeno pensarci o girarci troppo intorno: “Dal mio punto di vista è Roger Federer” ha detto, sincero. Quindi ha messo all’angolo sia Rafa Nadal sia Novak Djokovic. E chissà cosa penseranno adesso i due tennisti, che sono ancora nel circuito, ascoltando questa dichiarazione che onestamente lascia davvero pochissimo spazio a tutti i commenti.