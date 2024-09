Real Sociedad-Real Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Real Sociedad-Real Madrid è una partita valida per la quinta giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Le critiche piovutegli addosso dopo la deludente prestazione contro il Las Palmas – secondo pareggio esterno consecutivo – hanno “svegliato” il Real Madrid e Kylian Mbappé, che prima della sosta hanno sistemato la pratica Betis proprio grazie ad una doppietta dell’ex fenomeno del PSG. Una vittoria (2-0) che è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra di Carlo Ancelotti, costretta già a fare i conti con un gap di quattro punti nei confronti dell’odiatissimo Barcellona, unico ancora a punteggio pieno dopo 4 turni di Liga.

Per i Blancos, affetti dal “mal di trasferta” – zero successi lontano dal “Bernabeu” – ora arriva un’altro test di un certo livello: i campioni di Spagna e d’Europa saranno di scena alla Reale Arena contro l’ostica Real Sociedad, squadra che solitamente (quest’anno l’andazzo sembra diverso) ha una marcia in più davanti ai propri tifosi.

Gli uomini di Imanol, per l’appunto, non sono partiti con il piede giusto: il bilancio, finora, è negativo, visto che in quattro match di Liga hanno raccolto a malapena 4 punti, perdendo proprio le due gare casalinghe contro Rayo Vallecano e Alaves. Il tecnico dei baschi deve peraltro fare a meno di numerosi titolari, i quali non hanno recuperato dai rispettivi infortuni neppure durante la sosta: ci riferiamo a Brais Mendez, Oyarzabal e Traoré. Da questo punto di vista non gode di ottima salute neppure il Real Madrid, con Ancelotti che non avrà a disposizione Camavinga, Alaba, Ceballos e probabilmente anche Bellingham.

Il pronostico

Contro una Real Sociedad che non ha ancora assorbito i cambiamenti e priva di pedine importanti, Ancelotti e i suoi uomini dovrebbero riuscire a cogliere il primo successo esterno. Non sarebbe una sorpresa, al tempo stesso, se andassero a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Madrid

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Pacheco, Javi López; Turrientes, Zubimendi, Sergio Gómez; Kubo, Oskarsson, Sheraldo Becker.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Lucas Vázquez, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Arda Güler; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2