Tottenham-Arsenal, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Arsenal è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il North London Derby arriva già alla quarta giornata di Premier League con l’Arsenal a quota 7 punti e il Tottenham fermo a 4. I Gunners hanno mantenuto la base della squadra che l’anno scorso ha lottato fino all’ultimo con il Manchester City per la vittoria del campionato, aggiungendo anche Riccardo Calafiori, Mikel Merino e Raheem Sterling.

A questa partita molto sentita arrivano però meglio gli Spurs per via dei numerosi infortuni che hanno creato una vera e propria situazione d’emergenza tra i Gunners, soprattutto in mezzo al campo. Mancherà per squalifica Declan Rice, squalificato per l’espulsione ridicola subita nella scorsa partita contro il Brighton. Out anche Martin Odegaard per infortunio, così come il nuovo acquisto Mikel Merino.

Probabile a questo punto l’arretramento di Havertz a centrocampo, con Jorginho titolare in mezzo e Partey tuttofare. Dall’altra parte invece col probabile rientro dall’infortunio di Solanke, il Tottenham potrà scendere in campo con la formazione tipo.

Come vedere Tottenham-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Arsenal è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Tottenham potrebbe approfittare delle numerose assenze dell’Arsenal ed evitare la sconfitta in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr, Maddison; Kulusevski, Son, Solanke.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Jorginho, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1