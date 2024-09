Crollo Verstappen, UFFICIALE: ancora più dietro nella griglia di partenza

Crollo Verstappen, adesso è anche UFFICIALE: il pilota della Red Bull rischia grosso nel prossimo Gran Premio. Ancora più indietro rispetto al solito

Momento difficile e con la seria possibilità che il quarto mondiale di fila possa realmente sfuggire di mano. Diciamo che Max Verstappen non se la passa bene e da oggi iniziano anche le prove libere del Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. E diciamo che per una delle primissime volte da quando domina, è proprio indietro nella griglia di partenza.

Ovvio che si saprà molto già nel corso di questo pomeriggio con i risultati delle prime libere. Ma di solito, l’olandese, si nasconde, cercando poi di uscire fuori durante le qualifiche e poi soprattutto in gara. Momento delicato, dicevamo, e anche i bookmaker iniziano a picchiare duro. Le quote, infatti, della prossima gara del mondiale che arriva dopo la vittoria di Leclerc a Monza, ci mandano un segnale abbastanza chiaro. Poi sappiamo, pure, che potrebbe davvero succedere di tutto quando di mezzo c’è un campionissimo come Max.

Crollo Verstappen, ecco le quote

Intanto partiamo da quelle che vedono protagonista il nostro Leclerc. La Rossa è dietro solamente a Norris – dato a 2,50 volte la posta – e si gioca a 4,50. Subito dopo c’è Piastri, l’altro pilota della McLaren, che è dato a 5,50 volte la posta. E Verstappen? Beh, come detto secondo la Snai non se la passa tanto bene, tant’è che viene quotato alla pari con Sainz e quindi a 7,50 volte la posta. “Due Ferrari sul podio valgono 4,50, il solo Leclerc tra i primi tre scende a 1,55, con Sainz a 3,50” si legge su Agimeg.it, che ha fatto un quadro completo della questione.

“C’è Norris a guidare anche i tabelloni relativi alle prove libere e alle qualifiche. Il britannico è davanti a tutti nelle libere a 3,00, seguito da Leclerc a 4,00 e da Verstappen a 5,50″. Mancano ancora otto gare alla fine del Mondiale, e nonostante il momento rimane comunque Max il favorito per la vittoria finale: il suo quarto titolo di fila al momento si gioca a 1,50 volte la posta. Ma Norris dietro spinge forte e si è avvicinato in maniera sensibile: un ribaltone clamoroso è bancato a 2,50.