Scommesse, 5 partite per 6mila euro: combo perfetta

Scommesse, bastano solamente 5 partite per portare a casa 6mila euro. Ecco la schedina – pronostici tutti identici – per il sogno

Ha deciso di giocare la schedina intorno all’ora di pranzo. Magari era in pausa, o magari ancora in ferie visto che qualcuno si sta godendo qualche giorno di riposo proprio adesso senza il caos di luglio e soprattutto agosto.

L’ha giocata e ha aspettato che si facessero le 19:00 per iniziare a sognare. E più passava il tempo più quel sogno si materializzava. Il fatto è successo ieri, sul sito della PlanetWin365.it, che ci regala come al solito sorprese e sogni. Sì, anche in questo caso, come spesso succede – ma non sempre – parliamo di un investimento importante: 500euro, con un bonus minimo di 234euro, che ha permesso comunque al fortunato scommettitore di sforare il muro dei 6mila euro e portarsi a casa la somma totale di 6.102,92 euro. Cinque partite, della stessa nazione, pronosticate tutte allo stesso modo. Anche perché oggettivamente ieri sera non è che c’era chissà quale possibilità di scelta per giocare. Ma andiamo a vedere insieme quello che è successo.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Cinque partite dei campionati minori tedeschi. Cinque match non di primissimo livello pronosticati tutti, come detto, allo stesso modo: entrambe le squadre a segno e almeno tre reti complessive nella partita. Una classica combo, centrata in pieno, con quote che andavano dalla minima 1,47 alla massima 1,75. Nemmeno così alte, oggettivamente, visto che parlavamo comunque di due risultati da centrare alla fine. E in quattro match su cinque le cose sono andate abbastanza bene. Cioè, meglio dire: in quattro su cinque è stato scavallato anche il tetto dei tre gol, e solamente in una partita ci si è fermati al punto giusto, quello che ha permesso in ogni caso di centrare il pronostico. Una bella vincita, in attesa della ripresa dei campionati fissata nel prossimo fine settimana. Ormai ci siamo.

