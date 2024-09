Bundesliga, pronostici terza giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, dopo aver perso la lunga imbattibilità il Bayer Leverkusen tenterà di voltare subito pagina nella trasferta di Sinsheim: pronostici.

La lunghissima imbattibilità del Bayer Leverkusen campione di Germania in carica si è interrotta due settimane fa, nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali. Dopo oltre un anno la squadra allenata da Xabi Alonso è tornata a perdere una partita in Bundesliga, dilapidando un doppio vantaggio e facendosi rimontare incredibilmente dal Lipsia (2-3) alla BayArena.

Un match che non ha fatto altro che confermare i problemi difensivi delle Aspirine, incapaci di tenere la porta inviolata anche nelle 3 gare precedenti, tra campionato e Supercoppa di Germania (non meno di 2 gol incassati a partita tra Stoccarda, Borussia Monchengladbach e Lipsia). Il Bayer Leverkusen dovrà fare molta attenzione anche nell’insidiosa trasferta di Sinsheim contro l’Hoffenheim, un’altra squadra che vuole riscattare il brutto k.o. – il primo stagionale – rimediato lo scorso 31 agosto a Francoforte (3-1). Non sarà una passeggiata, insomma, per i detentori dello Schale, che potrebbero dover rinviare l’appuntamento con il loro primo clean sheet. Tra le squadre che anche dopo questo turno resteranno verosimilmente a punteggio pieno c’è il Lipsia: i Roten Bullen sono partiti alla grande (vittorie con Bochum e Bayer Leverkusen) ed hanno buone possibilità di allungare la serie vincente contro l’Union Berlino, imbattuto ma lontano dai fasti di due stagioni fa. Favorito per i 3 punti pure il Friburgo, da quest’anno allenato da Julian Schuster: Grifo e compagni dovrebbero riuscire a dimenticare la sconfitta con il Bayern Monaco (2-0) contro il disastroso Bochum, ancora a quota zero punti insieme alle neopromosse St. Pauli e Kiel.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Stoccarda, grande rivelazione della scorsa stagione, è pronto all’esordio in Champions League. Prima, però, gli Svevi andranno a caccia del primo successo in campionato dopo la sconfitta di Friburgo e il pareggio interno con il Mainz. Il Borussia Monchengladbach, in ogni caso, non stenderà il tappeto rosso agli uomini di Sebastian Hoeness, che stanno pagando i tanti cambiamenti effettuati in estate.

Previsto equilibrio, infine, nella sfida tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte. I biancoverdi si sono risollevati subito dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco (0-2 al Kiel) e lo stesso hanno fatto le Adler travolgendo 3-1 l’Hoffenheim e archiviando la sconfitta con il Borussia Dortmund: i gol non mancheranno.

Bundesliga: possibili vincenti

Lipsia (in Lipsia-Union Berlino)

Friburgo (in Friburgo-Bochum)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Monchengladbach-Stoccarda

Lipsia-Union Berlino

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Monchengladbach-Stoccarda

Hoffenheim-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Wolfsburg-Eintracht Francoforte è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

