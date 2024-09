Southampton-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Southampton-Manchester United è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Chissà quali saranno stati i pensieri del proprietario del Manchester United Jim Ratcliffe mentre la sua squadra naufragava ad Old Trafford (0-3) nella sentitissima sfida con i rivali del Liverpool, rimediando l’ennesima umiliazione. Un vero e proprio tracollo quello dei Red Devils nell’ultima giornata prima della sosta per le nazionali, che ha avuto come effetto principale quello di far vacillare ancor di più la panchina dell’allenatore olandese Erik ten Hag, tornato nell’occhio del ciclone.

Su nove punti disponibili il Manchester United ne ha collezionati soltanto tre, grazie al successo ottenuto nel match d’esordio con il Fulham, risolto da un gol dell’ex attaccante del Bologna Zirkzee a pochi minuti dal fischio finale. Poi sono arrivate due sconfitte di fila, quella di Brighton (2-1) e la sopracitata debacle con i Reds: da vincere a tutti i costi, dunque, la sfida con il neopromosso Southampton, unica squadra insieme all’Everton a non aver conquistato ancora neanche un punto. I Saints, tornati in Premier League dopo un solo anno di purgatorio in Championship, finora non sono apparsi all’altezza, arrendendosi a Newcastle, Nottingham Forest e Brentford: il primo gol è arrivato nella trasferta londinese di due settimane fa contro le Bees, dopo che gli uomini di Russell Martin erano rimasti a secco di reti sia contro i Magpies che con i Reds.

Southampton ancora senza gli infortunati Bazunu e Stewart – i due non dovrebbero recuperare – dall’altro lato invece ten Hag spera di poter schierare il nuovo acquisto Ugarte, ex PSG: il centrocampista uruguagio, tuttavia, è reduce dalla lunga trasferta sudamericana e difficilmente scenderà in campo dal primo minuto.

Come vedere Southampton-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Southampton e Manchester United è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Manchester United non può permettersi passi falsi in questa partita. Tra l’altro i Red Devils sono imbattuti da 12 partite di fila al St. Mary’s Stadium ed una loro vittoria appare assai probabile. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Southampton-Manchester United

SOUTHAMPTON (3-5-2): Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Sugawara, Ugochukwu, Downes, Aribo, Walker-Peters; Armstrong, Brereton Diaz.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, de Ligt, Lisandro Martinez, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2