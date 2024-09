L’annuncio è improvviso: addio anticipato alla Ferrari

Annuncio improvviso: trattative in corso per l’addio anticipato alla Ferrari. Lascia la Rossa prima del 2025. Ecco la situazione

Il suo futuro lo conosce da tempo. In primis l’addio alla Ferrari, visto che la Rossa di Maranello in tempi non sospetti ha ufficializzato l’arrivo di Lewis Hamilton; poi il passaggio alla Williams, dopo aver valutato per bene tutte le squadre che gli avevano proposto un contratto.

Insomma, Carlos Sainz è entrato nella sua parte finale di carriera dentro la scuderia italiana: e lo sta facendo, comunque, con una professionalità massima che, c’è da dire, non è nemmeno nuova. Lo spagnolo ha sempre dimostrato di essere un pilota affidabile e anche se non ha sicuramente preso bene la decisione della Ferrari, ha continuato a lottare sia per lui sia per il suo compagno di squadra Leclerc: soprattutto a Monza, quando per quello che ha potuto ha tentato di tenersi dietro le McLaren, ha messo in evidenza una questione che dentro al box si sapeva già. Di Sainz ci si può davvero fidare. Detto questo, nei giorni scorsi – così come riportato da formulapassion.it – c’è stato un annuncio importante da parte del team principal della Williams, James Vowles, che ha parlato, appunto, del suo prossimo pilota.

Addio anticipato alla Ferrari, Sainz subito alla Williams

Il manager inglese vorrebbe anticipare, se possibile, l’arrivo di Sainz. Non a mondiale in corso, ovviamente, ma subito dopo la conclusione della gara di Abu Dhabi, ultimo impegno della stagione, quando proprio lì, su quella pista, si inizieranno a fare i test per la prossima annata.

“Spero di vederlo in macchina ad Abu Dhabi – ha detto Vowles ai media – dobbiamo ancora trovare un accordo con la Ferrari, dato che ha un contratto fino alla fine del 2024. Gli sponsor hanno fatto uno sforzo quando hanno saputo che c’era la possibilità di portare in Williams Carlos Sainz”. Non sarà di certo facile, ma la sensazione è che non sia del tutto impossibile una situazione del genere, soprattutto se fosse lo stesso Sainz a chiederlo alla Rossa. Dopo quello che ha fatto in tutti questi anni sarebbe davvero difficile dirgli di no.