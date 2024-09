PSG-Brest, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

PSG-Brest è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La partenza di un giocatore fenomenale come Mbappé, trasferitosi in estate al Real Madrid a parametro zero, sembra che per ora non abbia condizionato più di tanto il PSG di Luis Enrique, protagonista di una vera e propria partenza a razzo in Ligue 1. I campioni di Francia in carica, che nella sessione estiva si sono limitati a puntellare la rosa con qualche giocatore giovane e di qualità (ad esempio l’ex Benfica Joao Neves), hanno vinto tutte e tre le prime partite e l’hanno fatto anche in maniera abbastanza netta.

Dopo le vittorie schiaccianti con avversari alla portata come Le Havre e Montpellier, battuti rispettivamente 4-1 e 6-0, nell’ultima giornata prima della sosta i parigini sono andati a vincere in un campo tradizionalmente ostico come quello del Lille, trascinati dai gol di Vitinha, Barcola e Kolo Muani (1-3). La squadra di Luis Enrique si conferma quindi ispiratissima in attacco – nessuno ha segnato più gol del PSG nei primi tre turni, ben 13 – e pure molto solida dietro, visto che le reti subite sono soltanto due. Il tecnico spagnolo cercherà di restare a punteggio pieno anche dopo il match casalingo con il Brest, la grande sorpresa dello scorso campionato. I bretoni, che hanno chiuso al terzo posto nella Ligue 1 2023-24 scrivendo un’importante pagina di storia con la prima qualificazione alla Champions League, non sono partiti benissimo.

Il cambio di passo è arrivato solo nell’ultimo turno con il 4-0 rifilato al neopromosso Saint-Etienne: prima il Brest aveva incassato due brutte sconfitte con Marsiglia (1-5) e Lens (2-0).

Il PSG in attacco non avrà l’infortunato Gonçalo Ramos, ma si è fatto male anche Zaire-Emery in nazionale e le possibilità che recuperi sono oggettivamente poche. Dall’altro lato l’allenatore del Brest Eric Roy confida nei gol del centravanti Ajorque, tornato in Francia dopo la breve esperienza al Mainz in Bundesliga.

Come vedere PSG-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Brest, in programma sabato alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.28 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il PSG finora è stato una macchina da gol e contro la non irresistibile difesa del Brest gli attaccanti parigini – su tutti l’ispiratissimo Barcola, 4 reti in 3 partite – avranno verosimilmente vita facile.

Le probabili formazioni di PSG-Brest

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Pacho; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal Amavi; Camara, Martin, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Sima.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1