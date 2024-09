Marsiglia-Nizza, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Marsiglia-Nizza è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta ed il secondo miglior attacco del torneo – 10 i gol segnati – dopo quello del PSG capolista. Si può affermare senza alcuna paura di essere smentiti che l’avventura di Roberto De Zerbi a Marsiglia è iniziata con il piede giusto.

L’ex allenatore del Brighton, approdato in Ligue 1 dopo l’ottimo biennio in Premier League, ha già impresso il proprio marchio su una squadra che ha tanta voglia di tornare a vincere per mettersi alle spalle annate deludenti, in cui nonostante gli investimenti importanti da parte della società non è riuscita a sollevare nessun trofeo ed ha dovuto fare i conti con le contestazioni dei tifosi. Finora il Marsiglia ha brillato soprattutto in trasferta, dove sono arrivate due roboanti vittorie (5-1 al Brest e 3-1 al Tolosa), mentre al Velodrome I Phocéens non sono andati al di là di un pari contro il Reims (2-2). Gli uomini di De Zerbi, pur non tenendo mai la porta inviolata, non hanno mai segnato meno di 2 gol, trascinati dall’ex Manchester United Greenwood – voluto fortemente dal tecnico bresciano – assoluto protagonista con 5 reti in 3 partite.

Marsiglia che adesso va a caccia di conferme nel sentito derby della Costa Azzurra con il Nizza: dopo un inizio non esaltante i rossoneri prima della sosta hanno conquistato i primi tre punti travolgendo 4-1 il neopromosso Angers. Parliamo, del resto, di una squadra che rispetto allo scorso anno ha cambiato parecchio: in panchina siede l’ex allenatore del Lens Franck Haise, chiamato ad aprire un nuovo ciclo dopo le partenze dei vari Todibo, Thuram, Rosier e Perraud.

Come vedere Marsiglia-Nizza in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Nizza, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Il pronostico

Il Marsiglia non batte il Nizza da due anni e negli ultimi tre precedenti ha incassato due sconfitte coi rossoneri. De Zerbi potrebbe infrangere questo tabù e, sulla scia dell’avvio positivo, dovrebbero arrivare i primi tre punti casalinghi in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Nizza

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Wahi.

NIZZA (3-5-2): Bulka; Mendy, Bombito, Dante; Clauss, Boudaoui, Rosario, Ndombélé, Bard; Cho, Guessand.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1