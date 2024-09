Mazzata per Bagnaia: sanzione pesante

Pecco Bagnaia sta cercando di rimanere campione del mondo. Adesso è a sette punti da Jorge Martin che guida la classifica dei piloti: ha accorciato in maniera sensibile dopo Misano, visto l’errore di strategia dello spagnolo entrato ai box quando pioveva e poi rientrato perché l’acqua è durata qualche minuto.

Quello che è bastato, a dire la verità, affinché Marc Marquez riuscisse a superare tutti e andare a vincere il secondo Gran Premio di fila della sua stagione. Davanti proprio a Bagnaia che, alla fine del weekend, ha trattato diversi temi importanti. E l’attenzione, in questo caso, la rivolgiamo alla novità che ci sarà nel 2025: vale a dire l’introduzione delle comunicazioni radio dalla direzione Gara ai piloti. Pecco si è espresso in questo modo.

Mazzata per Bagnaia, ecco le sue parole

“Penso che prenderò multe alla Jordan ogni gara – ha detto Pecco – perché non metterò niente del genere. Lui prendeva una multa ogni partita perché usava le scarpe rosse. Io ho provato i sistemi e ti premono sull’osso: già solo se stai 30 secondi con le dita su quel punto inizia a fare male, prova a immaginare per 40 minuti guidando. E’ una cosa che non ha senso, quindi prenderò delle multe. Abbiamo tutti i sistemi possibili per essere avvertiti di qualsiasi cosa: c’è il dashboard, la pitboard, quindi non c’è bisogno di altre comunicazioni che possono anche essere motivo di distrazione. Noi guidiamo dei mezzi che non permettono di essere distratti“.

Insomma, la decisione di Pecco è abbastanza chiara e non ci sono possibilità, forse, di un ritorno indietro. Anche perché come detto il rischio che ogni weekend di gara si prendono questi corridori è altissimo, e nessuno vuole, giustamente aggiungeremo, rischiare nulla. Insomma, multe in arrivo per Pecco, a meno che non si arrivi ad un accordo con la direzione gara o che non ci sia un passo indietro anche da porto loro.