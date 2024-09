Kiel-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Kiel-Bayern Monaco è una partita della terza giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il salto di categoria non è stato ancora assorbito dall’Holstein Kiel, alla sua prima storica partecipazione in Bundesliga. La classifica già piange dopo le sconfitte contro Hoffenheim e Wolfsburg, partite finite in tutti e due i casi in dieci uomini. Dall’altra parte invece il Bayern Monaco, che l’anno scorso ha interrotto la lungissima serie di vittorie consecutive del campionato, è una delle tre squadre ancora a punteggio pieno.

Il nuovo allenatore Vincent Kompany confermerà il trio delle meraviglie formato da Olise, Musiala e Gnabry al servizio di Harry Kane, con Leroy Sané pronto a subentrare nella ripresa. In mezzo al campo probabile l’esordio del nuovo acquisto Palhinha. Probabili minuti anche per Thomas Muller, autore del gol del mese di agosto, che ritiratosi dalla nazionale sarà meno affaticato di altri compagni reduci dagli impegni in giro per l’Europa.

Come vedere Kiel-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Kiel-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bayern Monaco è nettamente favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Kiel-Bayern Monaco

KIEL (3-5-2): Weiner; Johansson, Erras, Komenda; Becker, Remberg, Holtby, Knudsen, Puchacz; Machino, Bernhardsen.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano, Guerreiro; Pavlovic, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3