Cesena-Modena, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cesena-Modena è una partita della quinta giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La quinta giornata della Serie B si apre col botto: nell’anticipo del venerdì è in programma il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Modena, due squadre che non si affrontano da tre anni, quando entrambe militavano in Serie C. Parliamo di due piazze con una storia importante, reduci da annate complicate e che vorrebbero tornare quanto prima a vivere i fasti di un tempo.

Il Cesena, nonostante abbia appena rimesso piede in cadetteria, ha grandi ambizioni e come hanno fatto altre neopromosse in passato vuole puntare sull’effetto-sorpresa. L’avvio dei romagnoli, guidati da Michele Mignani, è positivo, anche se le due sconfitte rimediate in trasferta – fuori casa il Cesena ha perso sia contro il Sassuolo che contro lo Spezia – hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Al “Manuzzi”, invece, i bianconeri si sono imposti sia sulla Carrarese (2-1) che sul Catanzaro (2-0). I Canarini di Pierpaolo Bisoli – tecnico che a Cesena ha lasciato tracce significative nei due bienni 2008-10 e 2012-14 – hanno due punti in meno e l’unico successo è stato quello con il Bari nella seconda giornata. Per il resto, due sconfitte (Sudtirol e Cittadella) e un pareggio (Frosinone) per un Modena ancora molto incostante ed incapace di tenere la porta inviolata.

Per alzare il livello di qualità della rosa la società negli ultimi giorni di mercato ha messo a segno il colpo Caso, uno dei giocatori più talentuosi della B. L’ex Frosinone dovrebbe partire dal 1′ insieme a Pedro Mendes, nel Cesena invece sono in dubbio Shpendi e Kargbo, quest’ultimo rientrato solamente giovedì dagli impegni con la propria nazionale.

Come vedere Cesena-Modena in diretta tv e in streaming

Cesena-Modena, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Manuzzi” di Cesena, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Cesena in casa non ha ancora perso e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche nel derby. Probabile che entrambe le squadre vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Cesena-Modena

CESENA (3-5-2): Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Berti, Calò, Bastoni, Donnarumma; Antonucci, Kargbo.

MODENA (3-5-2): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi; Magnino, Santoro, Gerli, Palumbo, Cotali; Caso, Pedro Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1