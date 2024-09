Polverone contro Marquez: Bagnaia ha stupito tutti

Polverone contro Marquez: il campione del mondo Pecco Bagnaia ha stupito tutti. Il gesto clamoroso che non passa inosservato

Alla fine, nel Gran Premio di Misano, a vincere è stato Marc Marquez. Il pilota che nessun italiano sperava vincesse. Non tanto per quella che è la classifica Mondiale, anzi, Bagnaia ha accorciato sensibilmente contro Jorge Martin, ma soprattutto per quelli che sono stati i trascorsi dello spagnolo con Valentino Rossi.

Marquez, che nonostante tutto ha un talento innato, è riuscito in Italia a prendersi la vittoria quando tutti stavano abbassando la velocità per la pioggia che si stava materializzando. Lui in questo momento ha alzato il gas e si è messo tutti alle spalle, prendendosi la seconda affermazione di fila nel motomondiale dopo quella in casa sua, in Spagna, della settimana precedente. E alla fine è successo quello che era forse preventivabile ma che nessuno voleva succedesse. Con la reazione di Bagnaia che ha fatto velocemente il giro del Mondo.

Polverone contro Marquez: Bagnaia zittisce tutti

In un video diventato virale sui social e che potete vedere qui sotto, nel momento in cui Marquez viene chiamato sul podio è accolto da una valanga di fischi. Nessun commento azzardato, niente di lesivo nei confronti dello spagnolo, ma una presa di posizione per quelli che sono i suoi passati con Valentino Rossi.

aww wait pecco was telling people not to boo marc, shaking his finger and head at them 🥹<3 pic.twitter.com/JACaU5EwaH — :D (@wetfroggie) September 8, 2024

Certo, non è stata una bella accoglienza. E ci ha pensato Bagnaia, riuscendoci comunque in parte, a cercare di mettere le cose a posto. Nel video infatti si vede lui che sbraita con quelli che fischiano lo spagnolo col il chiaro intento di farli smettere. Un gesto nobile quello di Pecco, che dimostra di essere un campione sia dentro che fuori la pista. Non tutti in quel momento, dopo una giornata vissuta a mille, avrebbero avuto la lucidità di cercare di far smettere quei tifosi che fischiavano lo spagnolo. Eppure lui ci è riuscito, anche se, come si può sentire, non è stato del tutto ascoltato.