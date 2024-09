Superenalotto, 67 premi da 10mila euro non riscossi: scopri se hai vinto

Superenalotto, ci sono 67 premi da diecimila euro che ancora non sono stati riscossi. Scopri insieme a noi se hai vinto

Nello scorso mese di giugno il Superenalotto ha messo in atto un’iniziativa speciale: Un’estate a mille il nome scelto. In poche parole, durante le estrazioni, venivano assegnati dei premi garantiti di 10mila euro. Sono molti quelli che hanno vinto, ma ci sono 67 persone che hanno un tagliando vincente e che ancora non hanno riscosso la vincita. E il tempo sta stringendo.

Erano stati scelti 4 concorsi consecutivi per questa iniziativa: il n. 100 di martedì 25 giugno; n. 101 di giovedì 27 giugno; n. 102 di venerdì 28 giugno e n. 103 di sabato 29 giugno. E molti italiani hanno partecipato, sia online che direttamente dal proprio rivenditore di fiducia. E molti, come detto, hanno già riscosso la bella somma, che non cambia la vita, come immaginiamo, ma che è un aiuto e anche bello importante. Chissà, magari qualche genitore ha dovuto chiedere un prestito per i vari accessori che servono ai figli a scuola; altri hanno rinunciato alla vacanza. Vabbè, niente paura, sotto potrete trovare la tabella completa di tutti quei premi che non sono stati ritirati e che aspettano solamente qualcuno da poter far sorridere.

Superenalotto, ecco i premi non ritirati

Prima di vedere insieme la tabella, è importante ricordare che il tempo sta stringendo. Sisal infatti fa sapere che i termini scadranno il 23, il 25 il 26 e il 27 settembre. Questa iniziativa, comunque, ha regalato agli italiani 10milioni di euro in totale. E 670mila ancora sono nelle casse dello Stato.

Questa, fine, la tabella con tutte le vincite che non sono state ritirate, il luogo dove è stata giocata e il codice alfanumerico della schedina.

EMILIA ROMAGNA ALFONSINE CONSELICE RA 7156BBO100043 TOSCANA SANTA LUCE PI 6433AFI100018 ON LINE ON LINE 9005KGE10005914 ON LINE ON LINE 9005PGE10007107 SICILIA PORTO PALO DI CAPO PASSE SR 5554AME10001 CALABRIA GUARDIA PIEMONTESE CS 9481CME100026 LOMBARDIA BRESCIA BS 2003CMI100055 LOMBARDIA CARDANO AL CAMPO VA 3126BMI100017 SICILIA SCIACCA AG 1731APA100016 FRIULI VENEZIA GIULIA ZOPPOLA PN 6223BPD100042 FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA GO 8908APD100048 FRIULI VENEZIA GIULIA PRATA DI PORDENONE PN 9396APD100056 LOMBARDIA SOLBIATE ARNO VA 9488APD1000133 FRIULI VENEZIA GIULIA CERVIGNANO DEL FRIULI UD 9605APD100017 PIEMONTE TORINO TO 1146ATO100070 PIEMONTE LIVORNO FERRARIS VC 7265ATO10007 PIEMONTE COSSATO BI 7643ATO100013

Estrazione n. 101 di giovedì 27 giugno 2024 – Sono 18 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2024

PUGLIA BARI BA 3161ABA1010126 PUGLIA TARANTO TA 3567ABA1010132 CAMPANIA MAIORI SA 9216ABA10106 EMILIA ROMAGNA CESENA FC 1935ABO1010116 LOMBARDIA SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 2761ABO1010124 TOSCANA MONTEVARCHI AR 2236AFI101068 TOSCANA PISTOIA PT 8002AFI1010185 LAZIO ROMA RM 8980AFI101057 ONLINE ONLINE 9002WGE1010112 ONLINE ONLINE 9094FGE101035 ONLINE ONLINE 9097CGE101010 SICILIA CATANIA CT 1305AME1010125 SICILIA MILAZZO ME 6542AME1010178 LOMBARDIA LUINO VA 9237AMI101091 LAZIO POSTA RI 4156ARM101064 PIEMONTE TORINO TO 1708ATO101013 PIEMONTE TORINO TO 1770ATO101070 PIEMONTE VALENZA AL 8435ATO101094

Estrazione n. 102 di venerdì 28 giugno – Sono 17 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2024

BASILICATA PISTICCI MT 6952CBA102062 TOSCANA VECCHIANO PI 8417ABO102043 EMILIA ROMAGNA RICCIONE RN 9287ABO1020107 SICILIA BAGHERIA PA 0076AGE102011 LIGURIA PIETRA LIGURE SV 2162AGE102086 ONLINE ONLINE 9005EGE10203756 ONLINE ONLINE 9005FGE10204092 ONLINE ONLINE 9005LGE10204100 CALABRIA STALETTI’ CZ 5905AME102055 CAMPANIA CERVINARA AV 1907ANA102039 CAMPANIA NAPOLI NA 2941ANA102041 VENETO ROVIGO RO 3009APD102059 MARCHE PORTO SANT’ELPIDIO FM 6385BPE10201 PIEMONTE CHIERI TO 0778ATO102036 PIEMONTE PRALUNGO BI 7724BTO10203 VENETO ALBAREDO D’ADIGE VR 1511BVR102084 TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO BZ 2063AVR102049

Estrazione n. 103 di sabato 29 giugno – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 27 settembre 2024