Sinner, galeotta fu New York: terremoto inaspettato

Jannik Sinner, quanto accaduto al Flushing Meadows è stato determinante in tutto e per tutto: ribaltone improvviso.

Appena una paio di settimane fa, Forbes incoronava Carlos Alcaraz come tennista più pagato negli ultimi 12 mesi. Nel periodo di riferimento, il campione di Murcia ha incassato complessivamente 42,3 milioni di euro, di cui 10,3 guadagnati sul campo mentre macinava titoli su titoli, uno dopo l’altro. Il resto deriverebbe, invece, da partnership commerciali e sponsorizzazioni varie.

Qualcosa si è smosso, però, nelle scorse ore, tirando le somme di quanto accaduto nel 2024. Jannik Sinner ha vinto, come noto, anche gli Us Open, un trionfo che gli è valso non solo una soddisfazione enorme, ma anche qualcosa di più concreto. Ha consolidato il suo primato nel ranking mondiale e, come se non bastasse, è pure balzato in cima alla classifica relativa ai prize money conquistati dai tennisti nell’anno ancora in corso.

Alzando la prestigiosa coppa in palio al Flushing Meadows, il numero 1 del mondo ha anche intascato un premio stratosferico. Gli organizzatori dello Slam a stelle e strisce hanno staccato per lui un assegno pari a 3,6 milioni di dollari, l’equivalente, per intenderci, di 3,2 milioni di euro. Un bottino pazzesco che ha rimpolpato in maniera significativa gli introiti complessivi derivanti dalle sue prestazioni in campo, portando appunto al risultato di cui sopra: il sorpasso, cioè, su tutti.

Sinner in vetta, argento per Alcaraz: un 2024 di fuoco

Da gennaio ad oggi, Sinner ha incamerato la bellezza di 9mila punti e, udite udite, oltre 10,5 milioni di dollari. I due Slam vinti sono, naturalmente, quelli che hanno fruttato di più. Con gli Australian Open è arrivato un prize money di 2,1 milioni, ma anche i due Masters 1000 in cui si è imposto tra marzo e agosto hanno fatto sì che questo bottino lievitasse.

È solo secondo in termini di guadagni annuali in campo, invece, il re di Forbes Alcaraz, che ha pagato a caro prezzo la sconfitta subita a New York per mano di Botic Van da Zandschulp. È suo, ad ogni modo, la medaglia d’argento per il portafogli più gonfio del 2024. Fermo restando che la stagione non è ancora conclusa e che qualcosina potrebbe ancora muoversi, sebbene il tempo dei Major sia ormai ufficialmente terminato.

Rivali anche in questo, allora, oltre che in campo. Segno che, quello è poco ma sicuro, Carlitos e Jannik daranno spettacolo ancora per molto. Cosa che agli spettatori di certo non dispiacerà.