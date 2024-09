Tifosi impietriti, sale la paura: Marcell Jacobs cambia sport

Quando uno è sportivo riesce a praticare con buoni risultati tutti gli sport: anche Marcell Jacobs è uno di questi. E chissà, magari cambia mestiere

Ci ha fatto vivere un sogno enorme: nessuno mai si sarebbe aspettato che un italiano potesse vincere la finale olimpica dei cento metri, la gara regina, quella che tutti aspettano nel momento in cui arrivano i giochi a cinque cerchi.

Eppure, chi c’era, potrà dire serenamente di aver vissuto un sogno: a Tokyo, Jacobs, è riuscito nell’impresa. Nessuno lo immaginava, nessuno minimamente lo pensava e il fatto che ci fosse un azzurro in finale sembrava una cosa magica. Lui è riuscito anche a vincere la medaglia d’oro e chi ha visto quella gara ricorda perfettamente dove era e con chi era. Uno di quei momenti che ti segnano per sempre. A Parigi anche ha fatto bene nonostante non sia andato a medaglia. Un onorevole quinto posto arrivato dopo mesi e mesi travagliati da infortuni. Poteva fare di meglio? Difficile, se non impossibile. E chissà, adesso, vedendo un suo video apparso sui social, magari Jacobs potrebbe anche cambiare mestiere. E sport.

Jacobs sulla moto da cross

“Quando racconti dei tuoi molti talenti, ma nessuno ti crede”: così Marcell Jacobs su Instagram, dove ha pubblicato un video che lo vede in sella a una moto da cross. Sì, il velocista azzurro ha messo sui propri canali social delle immagini dove lo vedono protagonista in uno sport totalmente diverso da quello che è il suo. E se la cava anche abbastanza bene, ovviamente. Come spiegato prima, chi gioca a qualcosa riesci a farsi valere anche in molte altre situazioni. E Jacobs è uno di questi.

Magari in un futuro potrebbe anche pensare ad un cambio totale della propria vita. Magari potrebbe trovare nuove soddisfazioni e altrettanti meriti in sella. Chissà. La cosa che adesso viene fuori è che se la cava abbastanza bene. E non è una novità.