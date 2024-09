Colombia-Argentina, qualificazioni Mondiali 2026: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Colombia-Argentina è un match valido per l’ottava giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca oggi alle 23:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni e pronostici.

Colombia e Argentina tornano ad affrontarsi a due mesi di distanza dall’ultimo precedente che metteva in palio un trofeo, ovvero la Coppa America, vinta dai campioni del mondo in carica ai tempi supplementari grazie a un gol di Lautaro Martinez. La Colombia giocando in casa proverà subito a vendicarsi, e sono previste scintille in questo match.

Il cammino verso la qualificazione, guardando la classifica del girone unico, è in discesa per tutte e due le nazionali, in particolare per l’Argentina che ha vinto già sei partite ed è al comando. Un pareggio sarebbe accettato di buon grado in una trasferta così difficile, anche per la Colombia sarà importante prima di tutto non perdere ma ci sarà voglia di vendicare la sconfitta nella finale di Coppa America.

Come vedere Colombia-Argentina in diretta tv e in streaming

Colombia-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma martedì 10 settembre alle 23:00 all’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Colombia, sarà visibile in streaming grazie a OneFootball, che trasmetterà la partita tramite la propria app su qualsiasi dispositivo mobile (cellulare, pc, tablet) oppure in tv scaricando l’applicazione.

Il pronostico

La Colombia nei novanta minuti di gioco aveva già fermato sul pareggio l’Argentina nella finale di Coppa America, qui avrà pure il fattore campo dalla sua parte. Previsto grande equilibrio ma anche almeno un gol per parte visto l’ottimo livello dei due attacchi con la sfida nella sfida tra Luis Diaz e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Colombia-Argentina

COLOMBIA (4-4-2): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz, Jhon Córdoba.

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (Marcos Acuña), Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (Leandro Paredes), Nicolás González (Gio Lo Celso); Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1