Paraguay-Brasile, qualificazioni Mondiali 2026: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Paraguay-Brasile è un match valido per l’ottava giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì: streaming gratis, probabili formazioni e pronostici.

La strada verso la qualificazione ai Mondiali del 2026 al momento è tutta in salita per il Paraguay, settima in classifica e con appena un gol segnato su sette partite fin qui disputate. C’è ancora il tempo per recuperare, ma fare risultato pur giocando in casa contro il Brasile sarà molto complicato. Nell’ultimo confronto diretto tra le due nazionali nella recente Coppa America non c’è stata storia: il Brasile ha dominato in lungo e in largo, vincendo con il risultato di 4-1.

Il Brasile tra l’altro non può permettersi di sottovalutare questa trasfeta. La marcia nel girone di qualificazione è stata finora al di sotto delle aspettative, ha solo dieci punti in classifica e in caso di mancata vittoria la situazione potrebbe poi complicarsi. Ecco perché il commissario tecnico Dorival manderà in campo l’artiglieria pesante con Rodrygo, Endrick e Vinicius Júnior contemporaneamente in campo per piegare la resistenza della difesa avversaria: il Paraguay segna pochissimo, ma quanto meno subisce anche poco. Solo tre i gol incassati finora.

Come vedere Paraguay-Brasile in diretta tv e in streaming

Paraguay-Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra martedì 10 settembre e mercoledì 11 settembre alle 02:30 all’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion in Paraguay, sarà visibile in streaming grazie a OneFootball, che trasmetterà la partita tramite la propria app su qualsiasi dispositivo mobile (cellulare, pc, tablet) oppure in tv scaricando l’applicazione.

Comparazione quote

La vittoria del Brasile è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Il Brasile è favorito per la vittoria in una partita in cui dovrebbe segnare tra due e tre gol.

Le probabili formazioni di Paraguay-Brasile

PARAGUAY (4-5-1): Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso; Isidro Pitta.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick, Vinicius Júnior.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2