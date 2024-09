Scommesse, risultato esatto e doppio marcatore per 1500 euro

Scommesse, risultato esatto e doppio marcatore per 1500euro. Colpo grosso con la Nations League. E che coraggio nella scelta

Un risultato esatto con doppio marcatore. Insomma, un colpo già importante di suo. Ma che coraggio ha avuto l’uomo in questione nell’attendere il finale. Sì, perché tutto era già successo in pochissimi minuti.

Tant’è che l’account X di BetFair nel momento in cui tutto si era sistemato, ha deciso di fare anche un sondaggio: cash out oppure fino alla fine? La maggior parte degli utenti ha deciso per la prima opzione, ma l’uomo o la donna in questione non ha ascoltato i consigli, decidendo di andare avanti fino alla fine e avendo poi ragione. Sì, perché Irlanda-Inghilterra è finita esattamente come lui o lei aveva pronosticato.

Scommesse, ecco il colpaccio

Allora, non vi abbiamo dato i dettagli ma avete sicuramente capito di cosa parliamo. Sabato scorso si è giocata Irlanda-Inghilterra finita 2-0 per gli ospiti con gol di Rice e Grealish. E la scommessa prevedeva proprio questo: il risultato esatto finale e i due marcatori che avrebbero potuto fare centro in qualsiasi minuto del match.

Il fatto che già al minuto 27 del primo tempo era tutto sistemato: e siccome mancava effettivamente una vita alla fine del match, forse molti si aspettavano e molti avrebbero fatto il cash out per guadagnarci qualcosa sicuro. E invece no, il coraggio ha premiato la scelta e la convinzione dello scommettitore o della scommettitrice in questione. Il match si è trascinato così fino al minuto 90 e oltre e ha permesso di portare a casa, con una puntata di sole 5 sterline – che al cambio sono meno di dieci euro – la bellezza di 1.500euro. Un colpaccio vero e proprio. Magari aveva sognato il finale, magari aveva visto qualcosa di diverso dalle altre. In poche parole si sentiva che sarebbe andata a finire in questo modo. Bello così.