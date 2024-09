Sinner-Fritz, finale US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Fritz è la finale dell’edizione 2024 dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Il tennis italiano sta vivendo un momento davvero senza precedenti. E stasera Jannik Sinner, il numero uno al mondo, potrebbe issare il tricolore su Flushing Meadows per la prima volta nella storia, almeno per quanto riguarda il torneo maschile (nel femminile una fantastica Flavia Pennetta trionfò nella Grande Mela nel 2015).

Nessun tennista azzurro, infatti, ha mai vinto lo US Open. Il nativo di San Candido, a caccia del secondo Slam dopo il sensazionale successo agli Australian Open dello scorso gennaio, può aggiornare questa statistica. L’ultimo ostacolo prima di arrivare alla gloria è il padrone di casa Taylor Fritz, alla sua prima finale in un Major. Una cavalcata da urlo per il big server californiano, che adesso sogna di diventare il primo statunitense ad aggiudicarsi l’Open “casalingo” a distanza di 21 anni dall’ultima volta. Sinner, dunque, oltre alle condizioni ambientali ostili (nella semifinale contro il britannico Draper il tasso di umidità era dell’80%) dovrà fare i conti anche con un pubblico che cercherà di spingere il proprio beniamino. Un fattore non da poco.

In realtà il numero uno del ranking Atp ha già affrontato tre americani nel suo percorso fino alla finalissima e l’unico a strappargli un set era stato McDonald nel primo turno.

Per il resto, è stato un Sinner molto solido quello ammirato a Flushing Meadows finora, in grado di districarsi tra ostacoli insisiosi come il russo Medvedev, piegato in quattro set, e soprattutto l’ottimo Draper, che in semifinale, pur arrendendosi in 3 set, ha costretto l’azzurro a restare in campo per più di tre ore (7-5 7-6 6-2). Anche Fritz ha superato prove importanti, in particolar modo quella contro uno dei favoriti per la vittoria finale, Alexander Zverev, eliminato nei quarti. Sono serviti cinque parziali, poi, per avere la meglio su Tiafoe nel derby a stelle e strisce. Fritz ha sfidato due volte Sinner in passato ed il bilancio è di una vittoria per parte. Il dato curioso è che due si sono sfidati esclusivamehte sul cemento outdoor di Indian Wells: nel 2021 la spuntò lo statunitense, ma due anni dopo Sinner si prese la rivincita, superando in tre set il nativo di San Diego.

La finale dello US Open 2024 tra Jannik Sinner e Taylor Fritz sarà trasmessa domenica 8 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Fritz anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 20:00 (ora italiana).

Il pronostico

Sinner è superiore a Fritz in quasi tutti i fondamentali, eccetto il servizio, che è il piatto forte dell’americano. L’azzurro è ovviamente favoritissimo, ma l’americano, autore di un ottimo percorso, non può essere sottovalutato. Ed il fatto di avere il pubblico dalla sua parte sarà importante. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se Sinner concedesse almeno un set. È assai probabile che si arrivi a giocare almeno un tie break.

