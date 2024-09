Sinner con Alcaraz, tifosi increduli: annuncio da urlo

Sinner con Alcaraz: il grande tennis non va per ora in vacanza e alla fine del mese di settembre si torna di nuovo in campo. Annuncio da urlo

Jannik Sinner. Insieme ad Alcaraz. Il meglio del meglio che in questo momento il tennis può offrire. Insomma, i tifosi di questo sport, e gli appassionati in generale, possono dormire sonni tranquilli: da qui alla fine dell’anno saranno diversi i momenti nei quali potranno ammirare i migliori ancora in azione.

Non solo le Atp Finals – dove si attende di capire se anche Djokovic sarà del torneo – ma anche un’altra importante manifestazione che è in programma alla fine del mese di settembre. Un torneo che non è uno Slam ma che si preannuncia lo stesso da urlo. Il China Open, è in programma dal 26 settembre – quindi tra una manciata di giorni – al 2 ottobre. E sia Jannik che Carlos hanno confermato ufficialmente la loro presenza.

Sinner a Alcaraz insieme, che spettacolo in China

A Pechino Sinner, nel Masters 500, ha iniziato a capire battendo Medvedev in finale, che poteva realmente diventare il numero uno al mondo. E l’azzurro cercherà di difendere il titolo. Concorrenza comunque spietata, perché oltre i due già citati prima, ci saranno moltissimi altri big del circuito tennistico mondiale.

Six top 10 players confirmed in the Beijing ATP 500. pic.twitter.com/BmDIIByVtx — José Morgado (@josemorgado) August 27, 2024

Hanno infatti confermato la loro presenza Alexander Zverev, Medvedev, Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. Mentre oltre a Jannik ci saranno anche altri italiani che cercheranno la scalata verso il titolo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Insomma, il meglio del meglio per dei punti che per alcuni tennisti possono fare la differenza. Sarà spettacolo vero, senza più Slam da giocare, ma con la consapevolezza che quello di Pechino sarà un torneo affascinante, sicuramente, ma anche assai difficile da portare a casa. Ma per i tifosi lo spettacolo è comunque assicurato con questi pezzi da novanta che si daranno battaglia. E, soprattutto quelli italiani, hanno un sogno particolare, corretto: vedere trionfare qualcuno che porti in alto il tricolore. La sensazione è che questo momento così intenso e ricco di soddisfazioni possa continuare a lungo.