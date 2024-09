Incidente per Leclerc: il video è già virale

Incidente per Leclerc: dopo il trionfo di Monza il monegasco ha avuto un problema a casa sua. Il video sui social è virale

Dal trionfo di Monza, spettacolare per strategia e gestione delle gomme, al ritorno della vita normale per un poco di giorni, a casa sua, nel Principato. Charles Leclerc sta vivendo dei giorni magici e nemmeno l’incidente che ha fatto sulle strade del Principato gli ha tolto il sorriso dalle labbra.

Sì, proprio così: Leclerc è stato protagonista – lo si vede in un video che ha fatto subito il giro del web – coinvolto in un piccolo incidente dentro il Principato. La sua Ferrari purosangue che cammina per il centro della città viene ovviamente immortalata dai tifosi, che conoscono la macchina che guida Charles, ma nessuno si aspettava di vederlo tamponare proprio sulle strade del Gran Premio, quelle che lui conosce a menadito e dove quest’anno, per la prima volta nella sua carriera, ha trionfato. Sì, per ora ha vinto a Monaco e a Monza, nelle due gare a lui più care. Sperando che possa riuscire a trionfare anche da qui alla fine della stagione in altre circostanze.

Incidente per Leclerc, ecco il video

Non è ovviamente successo nulla, Leclerc andava pianissimo perché quasi bloccato del tutto dal traffico nel Principato. E forse non ha calcolato la frenata giusta, andando “lungo” e toccando la macchina che aveva davanti. Un bacetto tra le due auto e niente di più. Il video, come potete vedere sotto anche voi, finisce subito, quindi non sappiamo com’è andata a finire.

Un día ganas en Monza, al otro chocas la purosangre en Mónaco. Bienvenido a la vida de Charles Leclerc pic.twitter.com/LzrQiLvQPZ — Leclerc Argento¹⁶ 🇦🇷 ⭐️🌟⭐️ (@LeclercArgento) September 6, 2024

Magari “l’accordo” tra le parti è stato trovato con un selfie. Perché essere tamponati da Leclerc, o da un pilota di Formula Uno in generale, diciamo che non è una cosa che succede tutti i giorni. L’occasione per un abbraccio, per una foto, per una stretta di mano e via. E tutti felici e contenti a casa. E voi, onestamente, che cosa avreste fatto se vi foste trovati in una situazione del genere?