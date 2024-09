Lotteria, lo dice la statistica: non è un caso ma una certezza

In certi casi, nonostante si sia vinto alla Lotteria, non c’è proprio niente da festeggiare: statistica amarissima.

Vincere alla Lotteria è garanzia di serenità eterna, di stabilità perpetua. O almeno così dovrebbe essere. Ma, ahinoi, l’uso del condizionale è d’obbligo, visto e considerato che questa regola vale solo sulla carta. E che nei fatti, come rivela la cronaca internazionale, le cose vanno in maniera completamente diversa.

A dirlo è la statistica, ma non solo. Lo dice anche Steven, un giocatore della Carolina del Nord che, nei giorni scorsi, è stato ospite al The Ramsey Show. Il suo è stato un racconto rivelatore, emblematico, che difatti non ha lasciato indifferente il pubblico che ha assistito in diretta alla puntata della trasmissione di cui è stato protagonista. La sua presenza non è stata affatto casuale, anzi: gli si voleva dare la parola proprio per dimostrare che non è tutto oro quel che luccica.

Il giocatore in questione ha vinto, qualche tempo fa, la Lotteria di Charlotte. Il premio in palio ammontava complessivamente a 766mila dollari, ma l’allora 28enne, al netto delle tasse, ne ha portati a casa 555mila. Una gran bella somma, di cui intendeva disporre in maniera saggia e intelligente. Peccato solo che le cose non siano andate come desiderava e che la situazione, all’improvviso, si sia completamente ribaltata.

Vince alla Lotteria, ma non c’è niente da festeggiare

Gli sono occorsi 8 anni appena per dare fondo al bottino che la dea bendata gli aveva consegnato. Una volta incassata la somma, Steven ha perso il lume della ragione.

Ha iniziato a recarsi sempre più spesso al casinò e a dedicarsi alle scommesse sportive. Per fortuna, tra una cosa e l’altra, ha avuto cura, almeno quello, di saldare i suoi debiti e di comprare una nuova auto. Non ha saldato, invece, il prestito studentesco, ragion per cui non solo adesso si ritrova senza il becco d’un quattrino, ma con un debito sulle spalle pari a 29mila dollari. Non si è concesso lussi e sfizi: ha sperperato tutto, come spesso accade, nel gioco d’azzardo, venendo meno alla promessa che aveva fatto a se stesso.

Credeva di poterlo evitare, ma si sbagliava. “Avevo giurato che non avrei fatto parte di quella statistica secondo cui l’80-90% dei vincitori della Lotteria perdono tutto, ma eccomi qui”, ha dichiarato durante lo show, rivelando poi di essersi rivolto a degli specialisti per tenere a bada questa dipendenza.