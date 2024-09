Paola Egonu lontana da tutti: un passo importantissimo

Paola Egonu si è dovuta necessariamente allontanare per un po’. Decisione drastica: ecco perché ha scelto di fare così.

Il merito dell’incredibile successo riscosso dall’Italvolley femminile al di là delle Alpi non è solo delle ragazze, che pure si sono battute come leonesse. Si tende a dimenticare, troppo spesso, che c’è un’altra persona che ce l’ha messa tutta e che ha dato tutto se stesso affinché il sogno azzurro diventasse realtà.

Parliamo di Julio Velasco, il tecnico argentino che, pur non avendo ricevuto alcuna medaglia d’oro, perché così stabilisce il regolamento, è senza ombra di dubbio la “mente” di questa grandissima operazione. Una leggenda, più che un allenatore e basta, che sin dal primo giorno ha fatto in modo che le sue ragazze rendessero al 100% sul parquet parigino. Motivandole come solo un esperto è in grado di dare, limando quegli spigoli che sarebbero stati un ostacolo, se nessuno li avesse smussati.

Un successo che lui e le stelle dell’Italvolley hanno conquistato in cambio di tanto sudore e di molti, moltissimi, sacrifici. Anche la “condottiera” Paola Egonu si è “immolata” per una giusta causa, rincorrendo il sogno di quella medaglia d’oro che ora custodirà sicuramente in un luogo sicuro e a portata di vista.

Paola Egonu, promessa mantenuta: parola di Julio Velasco

Non ci riferiamo ai soli sacrifici dovuti agli allenamenti frequenti, quanto piuttosto a quello che proprio Velasco in persona le ha chiesto di fare, prima che iniziasse l’avventura ai piedi della Tour Eiffel.

Cosa le abbia chiesto non è più un segreto. Ora che il tecnico lo ha rivelato a Sportweek, nell’ambito dell’intervista che ha concesso loro nei giorni scorsi, è di dominio pubblico. “Quando le ho parlato le ho detto: so che esiste il personaggio pubblico Paola Egonu e poi c’è Paola. Ecco, a me interessa parlare e avere a che fare soltanto con Paola. E credo che abbia fatto grandi passi avanti”.

Fatta questa doverosa premessa, Velasco ha poi confessato il contenuto della sua richiesta. Che potrebbe sembrare insolita, è vero, ma che è del tutto ragionevole, se ci pensiamo. “Mi aveva promesso che da luglio fino al 13 agosto sarebbe stata lontana dai social e così ha fatto. Per questa generazione di addicted dei network non era facile, è stato un passo importante”. E chissà che disconnettersi da quel mondo spesso malato non abbia fatto la differenza.