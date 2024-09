Gratta e Vinci, il grande classico colpisce ancora: 500mila euro

Gratta e Vinci, il grande classico, quello più amato dagli italiani colpisce ancora: vincita clamorosa da 500mila euro. I dettagli

Di nuovo lui. E siccome con la dicitura il grande classico avete capito di quale biglietto parliamo, non stiamo qui a gigioneggiare troppo: sempre e solo lui, Il Miliardario.

La famiglia di questi biglietti del Gratta e Vinci nel corso degli anni si è ampliata. Non solo quello da 5 euro – protagonista, comunque, in questo caso – ma anche quelli da 10euro e 20euro, che ovviamente mettono in palio una somma superiore come vincita massima. Ma qui, come detto, e come riportato da Agimeg.it, si parla del primo nato della famiglia, quello più amato dagli italiani, quello che con soli 5 euro investiti permette di sognare davvero in grande. Bene, a Napoli è stata centrata la vincita massima: 500mila euro. Una somma che sì, cambia decisamente e totalmente la vita.

Gratta e Vinci, ecco il colpo grosso

I fatti come spiegato sono successi nel capoluogo campano: il biglietto vincente è stato acquistato nella rivendita di via F. Solimena 85. Una giocata di soli 5 euro trasformata in qualcosa di meraviglioso per chi è riuscito a comprare il tagliando magico. E sappiamo benissimo che sono pochissimi, ogni anni, quelli che riescono in questa impresa. Insomma, è anche Il Miliardario il grande protagonista delle cronache italiane. Ma come si gioca? Andiamo a vederlo insieme.

Oltre alla classica questione del numero vincente, il tagliando mette in palio altri premi con 4 simboli che si possono trovare nello stesso: se si gratta una stella allora si vincono immediatamente 100euro; se si trova un ferro di cavallo si portano a casa 200euro; se si trova il simbolo dell’euro allora automaticamente l’incasso è di 500euro e infine, qualora spuntasse il lingotto d’oro, si vincerebbero tutti i premi presenti nell’area di gioco. Detto questo c’è una cosa che non sapete: se davvero riusciste a trovare uno dei simboli allora potete fare a meno di grattare le altre aree: il gioco non permette, infatti, altre vincite oltre il bonus.