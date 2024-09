Gratta e Vinci, la Juventus porta fortuna: colpo da 500mila euro

Gratta e vinci, il merito è solo ed esclusivamente della Juventus: la squadra ci ha messo lo zampino, festa grande in città.

L’acquisto del biglietto vincente potrebbe risalire a diverse settimane fa, ma nessuno aveva ancora idea di cosa fosse accaduto. Il titolare dell’attività commerciale in cui la dea bendata ha fatto tappa, Angela D’Andrea Ricchi, del resto lo ha scoperto solo qualche ora fa. E la sorpresa è stata grande, immensa. Come, di sicuro, lo sarà stata anche per il fortunato giocatore che, nel mese di agosto, ha visto la sua vita cambiare da così a così.

SI presume che l’acquisto sia stato effettuato all’inizio di agosto, per cui a comprare il tagliando potrebbe essere stato chiunque: un abitante del posto, o magari qualcuno che si trova a passare di lì per caso. La sola cosa certa è che, seppure in ritardo, è festa grande a Cologna Spiaggia, piccola frazione di Roseto degli Abruzzi. E lo crediamo bene che il comune sia in festa, considerato che quello che è successo è più unico che raro.

Con soli 5 euro, udite udite, una persona è riuscita a portare a casa la bellezza di 500mila euro. Mezzo milione che basterà per vivere senza pensieri e, perché no, anche per levarsi qualche sfizio, che non guasta mai. C’è un altro dettaglio shock, in questa storia a lieto fine: il merito, pensate un po’, è tutto della Juventus.

Mezzo milione con 5 euro: tutto grazie a questo Gratta e vinci

Si chiama Bar Juventus, infatti, l’attività commerciale che è valsa questa vincita straordinaria. È lì che il giocatore ha comprato il tagliando della serie Il Miliardario ed è tra quelle mura che la sua vita è cambiata.

“Siamo felicissimi che proprio nel nostro bar sia stata realizzata una vincita così importante – ha detto Angela D’Andrea Ricchi al quotidiano Il Messaggero – Sapere che uno dei nostri clienti ha avuto una fortuna simile ci riempie di orgoglio”. Il bar dalla fede bianconera si trovata sulla Statale 16, notoriamente piuttosto trafficata, ed è per questo che non si ha idea di chi possa aver comprato questo fortunatissimo biglietto.

“Il nostro bar è frequentato da persone di ogni tipo: lavoratori della zona, residenti, ma anche turisti e gente di passaggio. Individuare chi abbia acquistato il biglietto fortunato sarà davvero una sfida”, ha aggiunto. “Di solito i clienti abituali ci dicono subito se hanno vinto – ha detto, ancora, un cliente abituale – magari per condividere un momento di gioia con noi. Questa volta, però, nessuno ha parlato. Potrebbe essere qualcuno che non è di qui, magari un turista”. Chiunque sia, una cosa è certa: era in vacanza con la dea bendata.