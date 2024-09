Giusy Meloni, chi è la nuova inviata di Dazn

Giusy Meloni, ecco chi è la talentuosa inviata che ha debuttato su Dazn in occasione di questa stagione appena iniziata.

Quando Mamma Rai le aveva spalancato le porte dei suoi prestigiosissimi studi, accogliendola alla Domenica Sportiva, era stato subito chiaro che la sua carriera fosse sul punto di decollare. E infatti, a un anno di distanza dal suo ingresso nel cast della storica trasmissione di approfondimento calcistico e non solo, Giusy Meloni ha definitivamente spiccato il volo.

Gli spettatori l’avranno certamente notata quando, durante la prima giornata di campionato, è apparsa a bordo campo in occasione di Napoli-Parma. Era lei la splendida e preparatissima inviata che ha intervistato Romelu Lukaku al suo esordio in maglia azzurra, in uno Stadio Maradona colmo di aspettative e di speranze. Anche il pubblico lì presente si sarà senz’altro accorto di lei, che tanta curiosità ha suscitato nel pubblico che si è goduto il match sintonizzandosi su Dazn.

Già, perché Giusy, adesso, è a tutti gli effetti una collega di Diletta Leotta e Giorgia Rossi, la nuova conduttrice sportiva sulla quale la piattaforma streaming ha deciso di puntare in occasione di questa stagione appena iniziata. Un profilo di tutto rispetto, quello della 25enne romana, che nonostante la sua giovane età ha già un gran bel curriculum.

Dalla Rai a Dazn: tutto quello che c’è da sapere su Giusy Meloni

La Meloni ha debuttato in tv due anni fa, quando, per la prima volta in assoluto, è apparsa su Sportitalia. Dopodiché, come dicevamo pocanzi, c’è stato il passaggio in Rai, che di fatto è stato un trampolino di lancio verso la piattaforma che detiene i diritti della Serie A.

Giusy ha fatto il suo ingresso in squadra mentre Dazn annunciava l’esubero di 14 giornalisti su 32 ed è coinciso, dunque, con l’addio di uno dei volti più amati della streaming tv. Ci riferiamo ad Ilaria Alesso, che pur non avendo chiarito i motivi della fine della collaborazione con Dazn ha detto espressamente, su Instagram, che avrebbe voluto dire tante cose, ma che molte preferiva tenerle per sé. Un detto non detto che ha suscitato, come facilmente intuibile, ancor più curiosità.

Sta di fatto che gli spettatori, adesso, potranno consolarsi con l’ex stella della Domenica Sportiva, nel cui studio è approdata, nel frattempo, Laura Barth. Un passaggio di consegne e uno scambio di studi e di esperienze che, almeno speriamo, non deluderà nessuno.