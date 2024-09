Sinner numero 1, arriva la sentenza: Djokovic e Alcaraz avvisati

Sinner numero 1: la sentenza è quasi ufficiale e quello che potrebbe succedere ha del clamoroso. Ecco un nuovo record per l’azzurro

La finale degli Us Open, la seconda in uno Slam della sua carriera contro Fritz, che è l’idolo di casa e che avrà tutto il pubblico a favore, ci dice una cosa: Jannik Sinner è al momento non solo il tennista numero uno al mondo ma quello che ha maggiormente dato la sensazione di essere continuo nei suoi risultati. E questo fattore, nella classifica mondiale, è un bene.

Dal 1973 la classifica Atp, come viene spiegato dalla Gazzetta dello Sport, viene fatta da un computer. Jannik da un poco di tempo a questa parte la guida e ha la concreta possibilità di chiudere l’anno sempre in testa, sempre davanti a tutti. Sono 18 i tennisti che ci sono riusciti nel corso di questi decenni. Sono questi: Ilie Nastase, Jimmy Connors, Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Carlos Alcaraz. E sì, è arrivato il tempo di Jannik.

Sinner numero 1, quasi irraggiungibile

Siete tranquillamente giustificati per qualunque gesto a scongiurare quello che stiamo per dire: ma Sinner ha davvero ottime possibilità di arrivare in fondo al 2024 in testa alla classifica Mondiale. Solamente due sono i tennisti che possono raggiungerlo, per gli altri non c’è davvero nessuna speranza. E questi due atleti sono Zverev e Alcaraz.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono i punti da difendere: “Da qui a fine anno – si legge su Gazzetta.it – Sinner difende 2180 punti, Zverev 1010, Alcaraz 680, Djokovic 2300 e Medvedev 1055. Nella Race, la graduatoria che qualifica alle Finals e che fornisce la proiezione su quello che accadrà a fine anno, Jannik aveva 1685 punti di vantaggio su Zverev prima di giocare la semifinale contro Draper. Alcaraz è in una situazione solo leggermente peggiore perché ha 105 punti in meno del tedesco. Per ottenere il sorpasso, Zverev e Alcaraz devono vincere tanto sperando pure in un crollo dell’attuale numero uno. In calendario ci sono ancora due Masters 1000 (Shanghai e Parigi Bercy), quattro 500 ma a coppie (Tokyo e Pechino sono nella stessa settimana come Vienna e Basilea) e le Finals (che regalano 1500 punti se si vincono tutte le partite) oltre ad alcuni 250. Jannik giocherà a Pechino, Shanghai, Parigi e Torino”. Questo il quadro completo.